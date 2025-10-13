Suscribete a
ABC Premium
Directo
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

El Gobierno prepara un «sablazo» de cuotas para los autónomos y blindarlo por seis años

ATA rechaza la propuesta de elevar de forma generalizada las cotizaciones, desde los 200 euros al año para los que menos rendimientos tienen

Los autónomos han pagado 1.000 millones más en cotizaciones en dos años

El Gobierno prepara un «sablazo» de cuotas para los autónomos y blindarlo por seis años
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Seguridad Social ha presentado la propuesta de cotizaciones para los autónomos a partir de 2026 con una subida generalizada de las cuotas que pagan los tres millones de trabajadores por cuenta propia de toda España en función de sus ingresos reales ... . No hay ningún tramo de rendimiento neto que se libre del alza prevista por el Ejecutivo no solo para el periodo 2026-2028, sino que su intención es fijar ya las cuotas hasta 2031, a seis años vista, independientemente de la evolución que la economía pueda tener en este largo periodo de tiempo y las vicisitudes por las que atraviesen los autónomos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app