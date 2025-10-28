Suscribete a
El alza de cuotas a los autónomos deja en vilo la pasarela al RETA de 100.000 mutualistas

El impacto de incluir a estos profesionales en el régimen de los trabajadores por cuenta propia complica aún más el avance de la ley, paralizada en el Congreso

José María Camarero

El giro de 180 grados que ha dado el Ministerio de Seguridad Social con las cotizaciones de los autónomos, al pasar de una propuesta de subidas exponenciales a seis años vista a una congelación solo para 2026, deja una derivada que no esperaban los ... miles de mutualistas pendientes de que se habilite la pasarela RETA para que pasen de su actual sistema al de la mayoría de los autónomos. La polémica generada en torno a las cuentas del sistema de cotización y pensiones de los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia ensombrece aún más la posibilidad de poner en marcha esta alternativa por el coste que tendría para el propio sistema, agravado con las últimas polémicas por las cuotas.

