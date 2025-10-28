El alza de cuotas a los autónomos deja en vilo la pasarela al RETA de 100.000 mutualistas

El giro de 180 grados que ha dado el Ministerio de Seguridad Social con las cotizaciones de los autónomos, al pasar de una propuesta de subidas exponenciales a seis años vista a una congelación solo para 2026, deja una derivada que no esperaban los ... miles de mutualistas pendientes de que se habilite la pasarela RETA para que pasen de su actual sistema al de la mayoría de los autónomos. La polémica generada en torno a las cuentas del sistema de cotización y pensiones de los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia ensombrece aún más la posibilidad de poner en marcha esta alternativa por el coste que tendría para el propio sistema, agravado con las últimas polémicas por las cuotas.

Con el texto de la proposición de ley deambulando por el Congreso de los Diputados, poner encima de la mesa un sistema que permita pasarse de la mutualidad a la Seguridad Social parece, por ahora, una quimera que añadiría más tensión, tal y como reconocen diversas fuentes parlamentarias y del diálogo social. La posibilidad de que una parte de los mutualistas tengan la opción de elegir entre su sistema o el de cotizaciones suponía un mayor peso para las cuentas del RETA ya antes de que se desatara la polémica en torno a las cuotas que abonan.

El colectivo está esperando una solución final a sus reclamaciones tras muchos meses de espera. Se trata de más de 100.000 profesionales liberales. La mayoría de ellos, un 60.000, son abogados, el colectivo más numeroso que inició la reclamación de esta especie de puente por las dificultades que atravesaban con sus pensiones, según argumentaban, tras años de aportaciones a su sistema de previsión social. Pero también hay médicos o arquitectos, entre otros perfiles similares, que quieren conocer las condiciones para cotizar a la Seguridad Social, como los autónomos, y no a través de las mutuas profesionales.

Para dar salida a este problema, el Ministerio de Seguridad Social elaboró una propuesta para que los profesionales que lo deseen tengan una alternativa a sus mutuas. El camino, ya de por sí, no era de rosas. Porque incluye la aclaración de cuestiones como quiénes podrían cambiarse de régimen y bajo qué requisitos. En principio, podrían solicitar el cambio al RETA los mutualistas que se encontraran en activo a 31 de diciembre de 2022. Además, la proposición de ley mejoraba la ecuación inicial de cambio (fondos acumulados en la mutua a través de las aportaciones profesionales por meses cotizados en Seguridad Social): mientras que el primer texto fijaba un coeficiente corrector del 0,77, la última propuesta abre una horquilla desde un mínimo del 0,68 hasta un máximo del 0,87.

Sin embargo, se mantienen otras restricciones que alimentan el rechazo de las asociaciones de mutualistas: podrían acceder al RETA los mutualistas de alta hasta 2013; quienes no cuenten con 15 años cotizados en algún régimen de la Seguridad Social; y los que no tengan la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni mutualidad.

El hándicap de Junts

El sistema supone un complejo cambio, ya que las mutuas consideran que su sistema es atractivo, mientras que las asociaciones de autónomos esperaban que no suponga un mayor déficit de su régimen mientras Seguridad Social trata de hacer equilibrios ante unas cuentas ya de por sí tensionadas.

Esa iniciativa parlamentaria llegó a las Cortes a principios de año, pero aún sigue anclada en el complejo trámite político, sin que los partidos logren ponerse de acuerdo. El pasado 24 de septiembre concluyó el plazo para la presentación de enmiendas al texto. Ahora corresponde a la Comisión de Seguridad Social ordenar las propuestas y elaborar un documento de ponencia que deberá ser debatido y aprobado. En los próximos meses, el texto consolidado debería debatirse en el Pleno del Congreso y, una vez aprobado, continuaría su tramitación en el Senado. Pero una circunstancia sobrevenida como la de ayer, con Junts rompiendo de facto con el Ejecutivo, puede complicar aún más el proceso.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) indicaba recientemente que permanecerá vigilante para trasladar propuestas de mejora y velará porque los futuros procedimientos de acceso a la pasarela sean transparentes y accesibles. Y mientras, los mutualistas siguen manifestándose. El movimiento J2, uno de los que han jugado un papel más relevante, ha convocado para el 7 de noviembre en Granada una nueva manifestación para exigir la aprobación urgente de la Pasarela al RETA. Tras reunir a más de 30.000 profesionales en Madrid hace dos semanas.