Ayuso aumentará un 17,7% las ayudas a autónomos, y habrá también tarifa cero para emprendedores de más de 52 años

La presidenta madrileña da la batalla a favor de este colectivo ahora que se ha barajado por el Gobierno central subirles las cuotas

Lorenzo Amor: «Están machacando a los autónomos con trabas, cotizaciones e impuestos»

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
Sara Medialdea

Madrid

Los autónomos en Madrid van a tener el año próximo un 17,7 por ciento más dinero para ayudas y una tarifa cero también para los emprendedores de más de 52 años. Son algunas de las medidas que ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz ... Ayuso, que con esta fórmula da un paso al frente y da la batalla al Gobierno central en relación con este colectivo, al que el ejecutivo nacional había amenazado con subirle significativamente las cuotas, aunque luego se han echado atrás.

