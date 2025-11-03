Suscribete a
ABC Premium

Alberto Chicote indica el alimento que no come nunca y es una fuente de proteína de alta calidad: «Los aborrezco»

El popular chef ha confesado su aversión por uno de los alimentos más nutritivos de la dieta mediterránea

Alberto Chicote desvela por qué tuvo que perder casi 40 kilos en dos años: «A nada respondo tan bien»

El alimento que Antonio Banderas ha dejado de consumir a sus 60 años: «Desde que tuve el percance con el corazón...»

Alberto Chicote indica el alimento que no come nunca y es una fuente de proteína de alta calidad: «Los aborrezco»
Alberto Chicote indica el alimento que no come nunca y es una fuente de proteína de alta calidad: «Los aborrezco» INSTAGRAM
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alberto Chicote (56 años) es uno de los cocineros más populares de España. Y es que el chef no solo es conocido por su talento culinario, sino también por su presencia en programas de televisión como 'Top Chef' y 'Pesadilla en la cocina' ... , donde resalta las miserias de los restaurantes y trata de revertir sus caídas en picado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app