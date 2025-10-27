Elsa Pataky explica cómo cuida su piel para que luzca fresca a los 49 años: «Cuando tuve a mis hijos, los gemelos, no me salieron estrías»

Cuidar la piel es fundamental y va más allá de cuestiones estéticas. Se trata de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, puesto que actúa como una barrera protectora y juega un papel crucial en nuestra salud.

Con los años, ... la piel sufre alteraciones debido a factores internos como la genética o la edad. El estrés, la ansiedad o algunos productos también pueden generar cambios. Expertos de la Universidad de Navarra subrayan que la dermis cumple «funciones esenciales para la vida» y que, por ello, se debe estar atento de todas sus modificaciones. «Pueden ser señales de alerta de enfermedades subyacentes», avisan.

Para evitar cualquier tipo de afección, es importante seguir una rutina adecuada de cuidado y limpieza. Esto es algo que tiene muy claro Elsa Pataky. «Creo que la piel tiene memoria y cuenta todo lo que le hemos hecho», declara en una entrevista para ABC. La actriz revela qué es lo que hace cada día para que su dermis luzca fresca a los 49 años.

Así cuida Elsa Pataky su piel para que luzca fresca a los 49 años

Elsa Pataky considera que la genética tiene mucho que ver para que la piel se vea radiante. «Siempre la he tenido muy elástica, incluso cuando tuve a mis hijos, los gemelos, no me salieron estrías», afirma en la charla con este diario. No obstante, la intérprete piensa que una buena rutina puede marcar la diferencia.

En su caso, esto es lo que hace la modelo de 49 años todas las mañanas. «Mi madre ha sido muy coqueta, ha cuidado su piel, se ha maquillado... La he visto desde siempre y es algo que me ha inspirado. Se duchaba y se ponía crema en el cuerpo. Yo también lo hago. Me aplico en el cuello, en el escote, en las piernas...», comenta. De hecho, la actriz reconoce que en su bolso no puede faltar su «crema hidratante, un cacao de labios y un rimel».

Además de los productos que utiliza, Elsa Pataky revela su truco para que la dermis se vea rejuvenecida. «Me gusta pensar que es por la hidratación que le doy. Ahora que he estado en el desierto, he hidratado continuamente la piel. Cuando viajo el avión, me bebo una botella de un litro y medio y, por su puesto, me pongo crema e intento comer ligero», sostiene.

Por último, Elsa Pataky se sincera y dice que lo que más le preocupa es la flacidez. «Tengo obsesión por crear mas muscular, que es la única manera para luchar contra esto», declara.