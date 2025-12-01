Ferran Font, experto en vivienda, sobre qué pasará con los precios en España en 2026: «No hay signos de corrección mientras la oferta no crezca»

La vivienda en España atraviesa una crisis de oferta, demanda y regulación que se traslada directamente a los precios, en una de las conclusiones del balance de pisos.com que analiza la situación del mercado en 2025 y establece algunas previsiones para el ... 2026.

Las estimaciones del portal calculan que el precio de la vivienda para el próximo año se incrementará un 7,8% frente al alza del 13,7% que se espera para el cierre de 2025.

Para Ferran Font, director de estudios de pisos.com, el conexto del mercado de la vivienda en España está marcado por «la reducida oferta, desequilibros entre esta y la demanda o un marco regulatorio poco estable» que se traslada a los precios.

Lo que pasará con el precio de la vivienda en 2026

Durante la rueda de prensa para analizar la situación, el experto insistió en que los precios ya están en máximos históricos. Uno de los «motores esenciales» para estos incrementos reside en el desajuste entre la oferta y la demanda que, al mismo tiempo, impacta de manera más visible «en las finanzas más modestas».

Para Font, «el sector está dominado por una tensión estructural: con una demanda sólida y creciente, pero con una oferta que no consigue cerrar el desfase». Y avisa: «Si no se corrige este déficit estamos abocados a la exclusión residencial». De hecho, para el experto uno de los principales rasgos que muestran la tensión actual es que se está trasladando a zonas más periféricas a 30 minutos o una hora del centro de las ciudades.

El contexto de «bonanza en el mercado sobre todo por los tipos» son también una de las razones de que el mercado se contenga más en cuanto a precios para el 2026 con «solo» ese 7,8% de incremento. Asimismo considera que el año próximo «es posible que el boom hipotecario se relaje».

En términos generales, «el encarecimiento de la vivienda persiste, con cierta moderación en algunas zonas donde ya se han alcanzado niveles muy altos, pero sin signos de corrección generalizada mientras la oferta no crezca».

De nuevo, los jóvenes suelen ser prejudicados en este tipo de situaciones puesto que «se ven obligados a luchar contra un perfil más solvente». Para ellos, un factor de peso en la compra de una vivienda es acceder a ella por créditos o donaciones entre particulares o una herencia.

Asimismo, Font destaca que «el desarrollo de nuevas promociones va levantando el vuelo, pero el déficit residencial persiste, y mientras sea tan significativo, será inviable aliviar la presión sobre los precios».