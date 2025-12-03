Suscribete a
Los Ayuntamientos solo podrán invertir en vivienda 6.000 millones de los 50.000 que tienen ahorrados

El Gobierno les permitirá destinar a este fin el superávit de 2024, que algunos ya han usado para amortizar deuda

Sánchez vuelve a anunciar las ayudas a propietarios por el impago del alquiler que acordó con Junts a principios de año

Los caseros ya trasladan la tasa de basuras al inquilino en los nuevos contratos

Obras en el Cañaveral (Madrid)
Obras en el Cañaveral (Madrid) Guillermo navarro

Bruno Pérez y Antonio Ramírez Cerezo

Tras más de un año desoyendo las insistentes peticiones de los ayuntamientos para que les permitan desbloquear los 50.000 millones de euros que tienen inactivos en caja o en cuentas bancarias para contribuir a resolver el problema de la vivienda, el Gobierno ha ... decidido a menos de un mes para que acabe el año habilitar un resquicio para que puedan emplear su superávit de 2024 a la financiación de políticas de vivienda. Lo anunció ayer el presidente del Gobierno en una de las dos entrevistas que concedió para tratar de retomar la iniciativa de la agenda política.

