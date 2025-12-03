Pilar García de la Granja, experta económica, tajante sobre las políticas que limitan el precio del alquiler en España: «Provoca el efecto contrario»

Acceder a una vivienda en España es una tarea muy complicada para una gran parte de la población. Ante la falta de capital disponible para una entrada y los elevados precios de compra, la única salida es el alquiler.

Sin embargo, los precios ... en este mercado tampoco dejan de crecer. El portal inmobiliario Idealista apunta que en noviembre los precios de las rentas en España aumentaron un 9,9% interanual. Madrid fue donde los precios aumentaron más en el mes de noviembre, concretamente, un 11,3%.

En el caso del Barcelona, los precios se han incrementado un 3,4%. Pero la Ciudad Condal sigue siendo la más cara para alquilar ya que, en ella, el precio del metro cuadrado alcanzó el pasado mes los 24 euros por metro cuadrado. Supera así las cifras de Madrid (22 euros por metro cuadrado) o de Palma de Mallorca (18,2 euros por metro cuadrado).

La Ley de Vivienda permitió topar los precios del alquiler en zonas declaradas tensionadas. Esta medida se aplicó en Barcelona, pero, sin embargo, los alquileres no han dejado de subir y la capital catalana sigue siendo la más cara.

Como informó ABC a partir de los datos de las fianzas depositadas en el Incasol, el alquiler medio en Barcelona pasó de los 1.087 del primer trimestre de 2025 a los 1.135,55 euros del segundo.

Pilar García de la Granja, contundente con las políticas que limitan el precio del alquiler en España

En este sentido, la periodista de COPE especializada en información económica Pilar García de la Granja, ha realizado un apunte en el programa 'La Linterna' sobre este hecho a raíz de los últimos datos del precio del alquiler en España que sitúan, precisamente, a Barcelona como la ciudad más cara para vivir en este régimen.

«¿Por qué Barcelona? Bueno, pues porque las zonas tensionadas por la obligación de mantener los precios de los alquileres y los riesgos de la inquiokupación disparan los precios», ha señalado.

«No deja de ser paradójico que toda intervención del mercado de forma artificial provoca justo el efecto contrario al pretendido» Pilar García de la Granja Experta económica

Además, subraya que «no deja de ser paradójico que toda intervención del mercado de forma artificial provoca justo el efecto contrario al pretendido». De hecho la periodista insiste, para zanjar su comentario, que es algo que ya han explicado los expertos en el sector inmobiliario «en los últimos cuatro años».