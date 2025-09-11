Un abogado laborista explica por qué no pueden despedirte en tu trabajo alegando bajo rendimiento: «Es improcedente»

Un abogado laboralista por qué no pueden despedirte por bajo rendimiento

El rendimiento en el trabajo es un término que está en el día a día en cualquier empresa. Hace referencia a cómo se cumplen y con qué eficiencia los objetivos para alcanzar los resultados deseados y las adaptaciones y los cambios necesarios para tratar de conseguirlos.

El 'bajo rendimiento laboral' es una de las cuestiones que aparecen cartas de despido de las empresas para justificar el cese de un trabajador.

Sin embargo, un abogado laboralista que explica claves sobre este ámbito a través de sus vídeos en Tiktok asegura que este tipo de despido no estaría amparado por la ley.

El motivo por el que no pueden despedirte por bajo rendimiento

Como señala en su vídeo, algunos empleadores creen que no se trata de un despido improcedente porque la persona afectada «no está haciendo bien su trabajo». Por ello, señala que ante estas afirmaciones «se debe cuantificar el rendimiento, comparativas y descenso voluntario».

Asimismo, introduce el término de «cláusula de rendimiento» por contrato o anexos que digan «lo que tengo que producir o hacer». Es por ello, que sin todos esos valores medibles el despido se podría considerar como improcedente.

Ante un posible juicio, explica a los empleadores que en la sala «no puedes decir nada que no esté en la carta de despido». «Según el artículo 105.2 de la ley reguladora de la jurisdicción social no se puede decir nada que no esté en la carta», recuerda.

Mientras no hay avisos, advertencias o sanciones previas «el despido sería desproporcionado» y debe ser «proporcional a los hechos cometidos».

La publicación ha generado multitud de reacciones de muchas personas que afirman que han sido despedidas por este motivo.

Algunas de ellas afirman que tras un litigio con la empresa la justicia le dio la razón y le tuvieron que pagar la correspondiente indemnización.