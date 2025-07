Un abogado laborista explica qué pasa si vas a la playa estando de baja médica en el trabajo: «Si tu jefe te pilla...»

Ponte en situación: llegas a la playa, escoges minuciosamente un sitio, clavas la sombrilla, te echas crema, sin duda la peor parte, te sientas, lo dejas todo amarrado para que nadie meta mano en tu bolsa, sacas tu libro de Manuel Vicent, te quitas las chanclas, abres tu cerveza o tu cocacola, subes un momento la mirada y de repente te encuentras a tu jefe. Claro, no te olvides: tú estás de baja médica. Sí: tu jefe te ha pillado en la playa estando de baja médica. Chungo. Como cuando estabas enfermo y tu madre te veía sonreír. ¿Qué puede pasar? ¿Te van a despedir en mitad de la playa, en bañador y sin camiseta? ¿Acaso habría algo más denigrante?

No tiene por qué, así que tranquilo. Así lo asegura Juan Manuel Lorente, reconocido abogado laboralista por sus más de 330.000 seguidores en Instagram. Esta situación, que bien podría hacer de comienzo de una novela baratilla, sirve de motivo para uno de sus últimos vídeos. Cual jugador de FIFA, él marca y él asiste: «Ya lo he dicho muchas veces: te podrían despedir... dependiendo del motivo de tu baja».

Qué pasa si te pillan en la playa estando de baja

«En principio, no debería suponer ningún problema, siempre que no te pillen haciendo cosas que vayan en contra de la recuperación del motivo de tu baja», expone Lorente.

«Si es por una cuestión psicológica, por ejemplo, lo más normal es que el médico te aconseje que te relajes precisamente en la playa. Si tienes el brazo escayolado y no te pones a jugar a las palas o al vóley tampoco debería haber ningún problema. Por lo tanto, tranquilo, que no te dé un ataque al corazón si ves a tu jefe en la playa mientras estás de baja».

La ley española no prohíbe expresamente que una persona en situación de incapacitación temporal salga de su casa, viaje o incluso vaya a la playa. Lo fundamental, como bien indica este joven abogado, es que las actividades realizadas no sean incompatibles con la recuperación médica ni supongan un indicio de fraude. Lo primero, no obstante y evidentemente, debería ser consultar con tu médico de cabecera qué cosas puedes hacer y cuáles no.