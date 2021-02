Los abrazos parecen ya un gesto del pasado. La pandemia los ha convertido en una actividad de riesgo y, en especial, para algunos grupos de edad como son los abuelos. Los gestos de cariño, de contacto, han pasado para muchos a ser llamadas y videollamadas constantes, mientras esperan con esperanza que les toque el turno de la vacuna para así poder acoger con todo su corazón a esos familiares que les protegen desde la distancia. Y así lo ha reflejado el malagueño Álvaro Carrillo, de 21 años, en una escena tan tierna con su abuela Carmen Peláez en Twitter que se ha vuelto viral.

El joven llevaba sin verla desde hacía casi un año, cuando acudió a la misa del hermano de ella que murió de cáncer de pulmón durante el confinamiento domiciliario. «Mi abuela, de 84 años, se confinó dos o tres semanas antes de marzo y solo la volvimos a ver durante la ceremonia que le hicimos a mi tío a los cuatro meses de que muriese para despedirlo dignamente», explica Carrillo. Durante todo este tiempo, habla con ella cada día y hacen videollamadas cuando pueden.

«Teníamos miedo y cuando la situación parecía que iba a mejor, empeoraba, y no hemos pasado ni Navidad ni ninguna celebración con ella para protegerla», cuenta el malagueño que vive en el Rincón de la Victoria y su abuela en Málaga. Esta distancia hace que fuera más complicado aún, el poder ir a verla por las restricciones de movilidad. Pero el pasado martes le escribió que estaba muy triste y Carrillo quiso darle una sorpresa.

Casualmente, tenía cita del dentista ese mismo día cerca de su casa en Málaga y aprovechó para pasar un rato con ella. «Cuando abrió la puerta casi se le saltaron las lágrimas, tenía muchas ganas de verme», cuenta con orgullo de ver tan feliz a su abuela. Con mascarilla y sentado a una distancia de cinco metros de ella, pasaron nieto y abuela casi una hora en la que compartieron vivencias y cariño, de ese que no se puede compartir a través de un teléfono o una pantalla. Fue en ese momento cuando, Carrillo decidió hacer una fotografía para compartirla con su familia y que vieran que estaba con ella pero con seguridad. Luego, explica que la publicó en Twitter para escenificar «una situación por la que están pasando muchas familias».

Hacía casi 1 año que no veía a mi abuela



Hoy me ha escrito muy triste, media hora después la he llamado, le he dicho que abriera la puerta y me he sentado a 5 metros de ella



He visto sus ojos de alegría y me he puesto mu feliz :) pic.twitter.com/Dbbl1kvhBq