Horóscopo de hoy, viernes 20 de septiembre de 2019 Entérate de la predicción del horóscopo de hoy viernes 20 de septiembre de 2019. Descubre cómo será tu día según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Actualizado: 19/09/2019 23:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres conocer lo que te deparará el día, informáte de la predicción del horóscopo de hoy viernes 20 de septiembre de 2019. Hoy es importante la forma de afrontar las distintas situaciones y cambios que se dan en todos los signos. Aquí podrás averiguar la predicción para todos los signos del zodiaco. En todos los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero…, encontrarás la predicción para hoy.

Aries

Hoy será un día en el que Aries tendrá que templar su ira y medir bien sus palabras para no dejarse llevar por sus impulsos que no le permiten pensar con claridad, esa actitud no será la más conveniente para Aries en el trabajo.

Tauro

Será un momento muy proclive para progresar en sus proyectos personales y profesionales, esto hará que Tauro se sienta satisfecho y con mucha motivación para emprender propuestas que supongan un reto ambicioso para Tauro.

Géminis

Será importante que las siguientes semanas de septiembre Géminis controle una situación del trabajo que podría salirse de las manos, ya que habrá muchas personas aconsejando mal y pasando toda la responsabilidad del proyecto.

Cáncer

Será hoy un día en el cual Cáncer podría recibir buenas noticias relacionadas con el trabajo, alguien le propondrá un proyecto bastante interesante, será una oportunidad que Cáncer no deberá desaprovechar si quiere abrirse las puertas profesionales en el extranjero.

Leo

Quizá hoy en el trabajo Leo tenga algún contratiempo relacionado con tramites o documentos que no dejen avanzar y terminar a tiempo a Leo en un proyecto en el que está involucrado, por ello deberá actuar con habilidad y adelantar en otros asuntos en lo que se arregla esta situación.

Virgo

Es posible que hoy Virgo se cuestione muchas dudas que rondan por su cabeza relacionado con asuntos esenciales personales y profesionales, lo importante será que Virgo no dude de sus logros ni de los resultados que le harán evolucionar.

Libra

Será importante que Libra acuda a las reuniones el trabajo que se harán en los próximos días de septiembre ya que se tratarán temas que interesarán a Libra y que podría cambiar positivamente su futuro profesional.

Escorpio

Hoy Escorpio se dará cuenta de alguna mentira que le contaron en el trabajo, pero no será conveniente que desvele la verdad, los astros bien alineados crearán el momento adecuado para que Escorpio demuestre que sabía lo que estaba pasando.

Sagitario

En las próximas semanas de septiembre, Sagitario tendrá que afrontar cierto trabajo que no es de su agrado, pero una actitud positiva hará que Sagitario se abra camino hacia terrenos que aportarán un prestigio en su carrera que estará más en sintonía con las expectativas profesionales de Sagitario.

Capricornio

Será conveniente buscar nuevos proyectos y horizontes que acerquen a Capricornio a sus objetivos profesionales más ambiciosos.

Acuario

La visión personal de Acuario relacionada con un asunto laboral llegará muy lejos, será importante que Acuario sea firme y defienda su postura a pesar que quieran sabotear su idea, el día de hoy, deberá ver esta situación como un reto que superará con éxito si actúa de manera inteligente.

Piscis

Será hoy una jornada en la que Piscis deberá enfrentarse a un proyecto en el trabajo que produce perdidas, será momento de Piscis para actuar con inteligencia para crear estrategias que permitan resurgir hacia los objetivos establecidos.

Consulta la predicción completa del horóscopo de hoy para todos los signos del zodiaco en ABC.es y descubre lo que los astros te deparan.