Encuentran muerta bajo una pila de basura en su casa a la ganadora de un Emmy

Evelyn Sakash, una escenógrafa ganadora de un Emmy, que había estaba desaparecida desde septiembre, fue hallada muerta. Tenía 66 años.

El cuerpo Sakash fue encontrado el martes por la tarde debajo de una pila de basura en la cocina de su casa en Queens, Nueva York, según confirmó un portavoz de la policía de Nueva York a la revista People.

La policía dice que la oficina del médico forense está trabajando para determinar la causa de la muerte, aunque las autoridades no sospechan de criminalidad en la muerte de Sakash en este momento.

Los trabajadores de una empresa de limpieza contratada por la hermana de Sakash, Ellen Brown, para limpiar la casa encontraron el cuerpo, según Madeline O'Connell Hartling, quien creó una campaña de GoFundMe en diciembre para recaudar fondos para encontrar a Sakash.

En una actualización compartida el miércoles, O'Connell Hartling describió a Sakash como una «amiga amable, cariñosa y generosa». «Esto es simplemente devastador», dijo Brown al New York Daily News sobre la muerte de su hermana. «Tenía un talento extraordinario. Tenía una mente brillante ... No quiero que mi hermana sea recordada así, como la encontraron».

La hermana de la productora, Ellen Brown, admitió que no pudo contactarla desde el mes de octubre pasado, al tiempo que la describió como una «persona muy acumuladora».

En su carrera de 30 años en el mundo del entretenimiento como decoradora de escenarios y diseñadora de producción, Sakash trabajó en series como 'Orange Is the New Black' y 'Law & Order: Criminal Intent'.

Sakash ganó un Emmy en dirección de arte / decoración de escenarios / diseño escénico en 2003 por su trabajo en 'Between the Lions'. Fue nominada a otro en 2004.

Además de la televisión, Sakash tuvo créditos en más de una docena de películas como 'Taxi'; 'Sirenas', el gran éxito de Cher y Winona Ryder; 'Siempre Alice', con Julianne Moore; y la comedia romántica 'Hecho en América'.