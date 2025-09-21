Visitas nocturnas para descubrir el lado oculto de Itálica, la gran ciudad romana de Sevilla
El espectáculo se llevará a cabo los miércoles, jueves, viernes y sábados en dos sesiones diarias, a las 20,30 y a las 21,30 horas
'Itálica, el sueño de Adriano' acercará al visitante la «grandeza» de la Sevilla romana y la influencia de toda Hispania en la cultura del Imperio Romano. Envueltos en un ambiente mágico, una musa acompañará a los visitantes en su recorrido por las partes más ocultas del anfiteatro, donde se llevarán a cabo proyecciones holográficas y 'vídeo-mappings'.
La Consejería de Cultura y Deporte realizará del 1 al 25 de octubre un ciclo de visitas nocturnas teatralizadas en el Conjunto Arqueológico de Itálica (Sevilla), en el que se propone un «viaje mágico» y un «un paseo onírico», combinando la ficción dramática y las instalaciones audiovisuales, por las entrañas del anfiteatro a través de la figura del emperador Adriano y Antínoo, el joven griego favorito del emperador.
La consejera Patricia del Pozo ha explicado que «apuestan» por propuestas culturales «que atraigan a nuevos públicos para divulgar el patrimonio y fomentar su conocimiento y conservación». «Este nuevo ciclo de visitas nocturnas, además de enriquecer la oferta cultural de la provincia de Sevilla a través de una actividad innovadora, permite acercarse a Itálica e Hispalis desde una nueva perspectiva», ha recalcado.
La visita nocturna, realizada por Imperdible Artes Escénicas, y promovida por la Delegación de Cultura y Deporte de Sevilla, que dirige Carmen Ortiz, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, está dirigida al público adulto y recomendada para niños a partir de 10 años. Debido a la potencia de los sistemas de iluminación y sonidos empleados, no se recomienda la entrada de menores de cinco años.
'Itálica, el sueño de Adriano'
Cuándo: del 1 al 25 de octubre
Dónde: Conjunto Arqueológico de Itálica (Sevilla)
Precio: 11,50 euros para adultos y los menores, gratis
El espectáculo se llevará a cabo los miércoles, jueves, viernes y sábados en dos sesiones diarias, a las 20,30 y a las 21,30 horas, con una duración estimada de 50 minutos. Para realizar la actividad es necesario presentar la reserva por persona y el documento identificativo 15 minutos antes del comienzo.
El coste de la entrada es de 11.50 euros para adultos y los menores, hasta un máximo de tres por familia, podrán acceder de forma gratuita. La entrada se puede adquirir de forma online en este enlace.
