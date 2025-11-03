Suscríbete a
Sevilla tendrá una feria medieval en noviembre con conciertos, pasacalles y duelos de luchadores

Los días 28, 29 y 30 de noviembre comenzará la primera edición de esta feria en la capital andaluza

Mercado Medieval y Navideño de Gines
S.I.

Sin lugar a dudas, una de las épocas históricas que más llaman la atención es la Edad Media. Hay algo en esas armaduras, en esos castillos y en la típica estructura social que la hacen fuente de inspiración para multitud de contenido de entretenimiento. ... George R.R. Martin y su popular 'Canción de hielo y fuego' y su célebre adaptación a la televisión, 'Juego de Tronos', o la adaptación al cine del libro homónimo 'El Señor de los Anillos' han hecho que este periodo histórico esté presente en los gustos de cada vez más personas y han abierto a los jóvenes una ventana a la historia.

