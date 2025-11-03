Sevilla tendrá una feria medieval en noviembre con conciertos, pasacalles y duelos de luchadores

Sin lugar a dudas, una de las épocas históricas que más llaman la atención es la Edad Media. Hay algo en esas armaduras, en esos castillos y en la típica estructura social que la hacen fuente de inspiración para multitud de contenido de entretenimiento. ... George R.R. Martin y su popular 'Canción de hielo y fuego' y su célebre adaptación a la televisión, 'Juego de Tronos', o la adaptación al cine del libro homónimo 'El Señor de los Anillos' han hecho que este periodo histórico esté presente en los gustos de cada vez más personas y han abierto a los jóvenes una ventana a la historia.

Estos productos ya pertenecientes a la cultura popular han abierto el apetito a los jóvenes sobre personajes de ese tiempo como Carlomagno, el Cid Campeador o Gengis Khan y eventos históricos como las cruzadas, las invasiones mongolas y musulmanas o los saqueos vikingos, dando como resultado una pregunta: ¿cómo era la vida cotidiana en el medievo?

Unas de las actividades más populares y hechas a medida para saciar el gusto por lo medieval y la fantasía son las ferias medievales. Un espacio donde se viaja atrás en el tiempo en el cual se participa en eventos propios de esta época y se visitan lugares como mercados temáticos, ferias que no se han albergado en la ciudad de Sevilla… hasta ahora. Ocassus Kingdom organiza la I Feria Medieval en la capital andaluza durante el último fin de semana de noviembre con multitud de actividades para formar parte de este viaje en el tiempo.

El Parque del Alamillo será el lugar que acogerá la primera edición de esta peculiar feria temática, un espacio abierto que se llenará con los puestos medievales, un espacio para espectáculos y una zona infantil. El evento estará disponible para su visita durante todo un fin de semana: los días 28, 29 y 30 de noviembre con un horario de 10:00 a 22:00 horas, excepto el viernes que abrirá su horario a las 17:00 horas.

Actividades

Durante los tres días de duración, este evento presenta un programa repleto de actividades diversas entre sí. Esta feria consiste en una recreación histórica medieval en la que se formará un mercado fiel a la temática acompañado de un pasacalles y animación para dar color al evento. Además, se podrá asistir a conciertos de música medieval y exhibiciones de armas y armaduras de época.

Asimismo, la organización también contempla las actividades donde participen los propios asistentes a la feria. Para ello se ofrecen talleres de caligrafía y de manualidades propias de la temática, yincanas y pruebas de valor con acertijos, espacios familiares con juegos y un campamento de softcombat, en el que se preparará a los participantes para duelos amistosos.

I Feria Medieval Sevilla Dónde: Parque del Alamillo

Cuándo: 28, 29 y 30 de noviembre

Horario: de 10:00 a 22.00 horas, excepto el viernes que empieza a las 17:00 horas

Precio Entrada: gratis

Entrada

Para acceder a este evento, la entrada es completamente gratuita y la organización garantiza un fácil acceso a las inmediaciones del recinto para vehículos y personas de movilidad reducida. Para completar la experiencia, la feria prepara puestos de comida casera al estilo que se hacía antiguamente y una política de fotos que consiste en tener un buen número de fotógrafos en el evento para que nadie se quede sin su foto de recuerdo de esta primera edición.