Qué hacer esta semana en la provincia de Sevilla

Los leoneses Café Quijano serán uno de los grandes atractivos de la feria de Bormujos, que se celebra esta semana

Agosto se despide dando una tregua en las temperaturas, algo que se agradecerá sobremanera en los numerosos y atractivos eventos al aire libre que tendrán lugar esta semana en la provincia de Sevilla. Entre ellos destacan tres conciertos con artistas más que consagrados, Café Quijano (Bormujos), Rosario Flores (Utrera) y Andy & Lucas (Utrera).

Además de estas citas musicales de nivel, cabe destacar la 29º edición del Festival de Títeres de Cazalla de la Sierra, que durante todo el fin de semana llenará de magia las calles de este pueblo sevillano, y las VI Jornadas Medievales de El Castillo de las Guardas, que fueron aplazadas el pasado invierno.

También cabe resaltar los eventos teatrales que tendrán lugar en las calles de Écija y Alcalá de Guadaíra, así como la Flamenkedada de Mairena del Alcor, que un año más atraerá a un buen número de jóvenes al flamenco.

1 29º Festival de Títeres Cazalla de la Sierra

Cazalla de la Sierra vuelve a convertirse un verano más en el epicentro de la magia y la imaginación con su esperado Festival de Títeres, que este año alcanza su 29º edición. Durante todo un fin de semana, grandes y pequeños podrán dejar volar la mente y disfrutar de una programación repleta de espectáculos llenos de creatividad, humor y fantasía.

La Posada de los Títeres abrirá sus puertas del 29 al 31 de agosto para acoger a compañías y artistas que llenarán las calles y escenarios de color, historias y personajes inolvidables.

2 Concierto de Café Quijano Bormujos

Café Quijano actúa este sábado 30 en la Feria de Bormujos (23.30 horas), destacando en una programación musical de la feria d farolillos de la que también forma Los Alpresa, entre otros. Los leoneses llegan para presentar el álbum 'Miami 1990', estrenado en febrero de este mismo año. De este modo, El grupo formado por los tres populares hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano regresan a Sevilla, donde han cosechado numerosos triunfos.

3 Luces del Arte Écija

Écija se transforma durante las noches de verano en un gran escenario al aire libre donde la cultura, la historia y la emoción se funden bajo las estrellas de la mano de 'Luces del Arte', una programación que convierte cada jueves y viernes en una cita mágica con la música, la danza, el teatro, la poesía, el circo y el patrimonio de nuestra ciudad.

Disfruta de espectáculos únicos, rutas turísticas nocturnas y microteatro en lugares emblemáticos, con entrada libre hasta completar aforo. Esta semana, la penúltima del ciclo, tendrán lugar el jueves 28 y el viernes 29 a partir de las 21.30 horas.

Por un lado, el Palacio de los Palma será el escenario de 'Fantasías de Écija. La sombra de los Siete', un viaje teatralizado al mito popular de los siete bandoleros legendarios de esta ciudad. Mientras que siendo el punto de encuentro el Yacimiento Plaza de Armas y la Plaza de Puerta Cerrada, respectivamente. Mientras que el Palacio de Peñaflor acogerá una doble función del microteatro 'La Mascarada'.

4 VI Jornadas Medievales El Castillo de las Guardas

El Castillo de las Guardas acoge del 29 al 31 de agosto la VI edición de sus Jornadas Medievales, un evento que transportará a vecinos y visitantes a una época de caballeros, mercaderes y juglares. Estas jornadas prometen ser una de las más espectaculares hasta la fecha, con un cambio de ubicación y una programación completamente renovada que cuenta, entre otras propuestas, con un viaje al pasado en pleno centro histórico y un mercado medieval (el doble de grande que años anteriores).

Además, habrá espectáculos y compañías teatrales con representaciones de luchas de caballeros y justas medievales, pasacalles con zancudos, bufones y músicos ambulantes, cuentacuentos y talleres infantiles para los más pequeños y espectáculos de cetrería con impresionantes aves rapaces.

5 'Alicia en el Guadaíra' Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra afronta la recta final de su ciclo cultural veraniego 'Noctaíra'. El jueves 28 de agosto será el turno de la ruta teatralizada 'Alicia en el Guadaíra', con pases a las 21.00 y 22.00 horas en el Parque de Oromana. Las entradas son gratuitas pero requieren reserva previa en la web de entradas del ayuntamiento alcalareño.

6 Concierto de Rosario Flores Utrera

Utrera cuenta esta semana con una importante programación de los ya clásicos conciertos y actuaciones musicales previos a la Feria de Consolación, que tendrá lugar a inicios de septiembre. Entre estos conciertos destacamos el de Rosario Flores, que llegará con su 'Universo de Ley', una gira con la que lleva recorriendo todo el país desde el pasado mes de febrero y que recoge el título de su último disco, en el que ha vuelto a grabar los temas más reconocidos por el público a lo largo de sus más de 30 años de carrera.

Esta cita será el domingo 31 de agosto. Antes llegarán otros platos fuertes, el de Andy & Lucas y el de Marta Santos. Todos los conciertos tendrán como escenario la Plaza de Toros de Utrera. Compra las entradas en este enlace.

7 Flamenkedada Mairena del Alcor

'Flamenkedada' es un formato que nació con la intención de atraer nuevos públicos al Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En esta novena edición subirán al escenario Saavedra, en formato banda, y el jerezano Luis de Perikín, que estará acompañado por numerosos artistas con el espectáculo 'Jerez en estado puro'.

Flamenkedada tendrá lugar el 29 de agosto a las 22.00 horas en el Auditorio Municipal Manuel Mairena. Las entradas están a la venta en la taquilla online de mairenadelalcor.es, en la plataforma giglon.com y de forma presencial en la Villa del Conocimiento y las Artes (C/ D. Agustín Jiménez Jiménez Vallejo, 11) de 9.00 a 14.00 horas.