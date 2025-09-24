'Romance de la luna, luna': las Tres Mil Viviendas, bajo la mirada de la Fundación Alalá

Una de las fotos de Pierre Gonnord de la exposición conmemorativa del X aniversario de Alalá en la Fundación Madariaga

A Conchita García Lorca le dedicó su hermano Federico García Lorca su 'Romance de la luna, luna', que recoge versos tan hermosos como «La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira mira. El niño la está mirando».

Los niños del Polígono Sur miran de otra manera, con otro dolor y amor en los ojos. En el Polígono Sur el tiempo no se para nunca, se ve por entre las callejas entre las que se cuela el flamenco, cuando Emilio Caracafé allá en El Esqueleto, coge la guitarra y suena a gloria.

Se cumplen diez años de la Fundación Alalá, creada bajo las hermosas palabras de 'arte y cultura por la integración' con el propósito de ayudar a niños y niñas a conseguir un futuro mejor. Con motivo de su décimo aniversario, se presenta en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya la exposición 'Romance de la luna, luna', un recorrido artístico inspirado en el célebre poema de Lorca profundamente enraizado en la identidad y cultura gitana.

Comisariada por Paco Pérez Valencia, la muestra reúne las obras de reconocidos artistas contemporáneos: María Ortega Estepa, Anuca Aísa, Pierre Gonnord, Emilio Caracafé, Cristina Mejías, Alegría y Piñero, Belén Rodríguez y José Ramón Bas.

«En su trabajo en las Tres Mil Viviendas, Alalá ha creado valor humano y cohesión, y con motivo del X aniversario era algo bonito que el arte contemporáneo fuera el vehículo para contar estos sueños compartidos a través de artistas que han tenido vínculos con el entorno o con la gente que allí vive. La gran impulsora de todo esto ha sido María Ortega, una gran colaboradora de Alalá. Ella tiene la presencia en la sala que se inicia la exposición en la que se habla de la luz y la magia que esconde ese barrio. Hay otra forma de ver las Tres Mil Viviendas», dice Pérez Valencia.

Destaca el artista haber comisariado en colaboración con Felipe Lozano, de la Fundación Madariaga. «Cada sala cuenta una historia. La segunda sala está dedicada a la mirada poética y sutil, y en ella hay obras de una fotógrafa que se llama Anuca Aísa. La tercera sala la protagoniza Pierre Gonnord, que ha sido uno de los grandes creadores que ha tenido un vínculo muy cercano con el entorno. Él vivió allí, era muy querido en las Tres Mil y tuvo la virtud de ver belleza donde otros ven pobreza o dolor. Hace retratos con dignidad, parecen aristócratas. Nadie posa de esa forma si no ha habido una entrega por parte de los dos».

Una cuarta sala está dedicada a Emilio Caracafé, «el gran roble en el que se ha construido todo el entramado de los jóvenes que estudian flamenco, cantan, tocan, bailan, y se hace a través de una sala sonora, con pequeñas piezas recogidas de sus manos». Otra estancia la protagonizan los artistas Alegría y Piñero y Cristina Mejías, que trabajan el sonido de la voz «con objetos que son esculturas de culto, pero con gran carga experimental».

Otro de los espacios está dedicado a Belén Martínez, que ha hecho un trabajo con telas de color. «Ella explora la piel del barrio y el valor humano de quienes allí viven». Por su parte, José Ramón Bas es el artista de la última sala. «Es un trabajo muy hermoso porque ha rescatado desde el punto de vista de relato vital lo que son las Tres Mil Viviendas. Una constelación interviniendo en su propio muro». Y finalmente hay una sala desvinculada de la exposición, dedicada a los trabajos que han hecho los niños en una especie de instalación invasiva.

Exposición 'Romance de la luna, luna' Dónde: Fundación Valentín de Madariaga y Oya.

Dirección: avenida de María Luisa, s/n.

Cuándo: del 24 de septiembre al 24 de noviembre.

Horario: de lunes a viernes: 10 a 14h y de 17 a 20h. Sábados y domingos de 10 a 14h

Entrada: gratis

«La exposición quiere ofrecer una mirada de las Tres Mil Viviendas fuera de los estereotipos, con emoción real, y porqué no decirlo de orgullo de vivir allí», concluye Paco Pérez Valencia.

La muestra estará abierta al público del 24 de septiembre al 23 de noviembre.