La Galería se suma a la Noche en Blanco de Sevilla 2025 con la exposición 'El campo andaluz'

'Las hermanas de Santa Marina' (1915), obra de Julio Romero de Torres que se muestra en la exposición de la Galería

Este próximo viernes 3 de octubre, La Galería abre sus puertas con una exposición que promete ser una de las más atractivas de la Noche en Blanco de Sevilla 2025. Bajo el título 'El campo andaluz', esta muestra reúne más de cincuenta obras que rinden homenaje a la vida rural de los campos andaluces a través de una mirada que mezcla tradición y vanguardia.

La exposición, que se organiza con motivo del veinticinco aniversario de la Fundación Caja Rural del Sur, recoge una cuidada selección de piezas pertenecientes a las colecciones de ABC y Caja Rural del Sur, convirtiéndose en una muestra de arte única e inédita.

Entre los artistas que firman los cuadros que estarán colgados en las paredes de La Galería durante los próximos meses se encuentran autores de renombre y miembros destacados de la pintura andaluza, como Romero de Torres, Lozano Sidro, Ángel Díaz Huertas, Muñoz Lucena o Hohemleiter, que han plasmaron en sus lienzos el latido del campo tal como lo vivieron.

Al lado de estas obras, dialogan las propuestas de creadores contemporáneos como José Caballero, Moreno Galván, Daniel Bilbao o Layla Halcón, que aportan nuevas miradas sobre ese mundo rural que, aunque transformado, continúa muy presente en la identidad andaluza.

La muestra se convierte así en un recorrido visual lleno de escenas poéticas y evocadoras, donde el espectador podrá reconocer paisajes, oficios y rostros que cuentan lo que el campo andaluz ha ganado y perdido a lo largo del tiempo. Una experiencia sensorial y nostálgica que conecta generaciones e invita a reflexionar sobre la memoria y el futuro del mundo rural.

Durante la Noche en Blanco, La Galería abrirá en un horario especial para que el público pueda disfrutar de esta exposición de manera gratuita y dejarse llevar por las emociones que transmite el campo andaluz.

Más temas:

cultura

Obras

Exposiciones

Sevilla