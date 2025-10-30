Suscríbete a
Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo
En su etapa más liberadora, Mala Rodrígez celebra 25 años de 'Lujo Ibérico': «Hay que hacer lo que te pide el cuerpo y no la industria o la gente»

La artista andaluza celebra con una gira especial los 25 años de su disco 'Lujo Ibérico', cuya única cita en toda Andalucía tendrá lugar en Sevilla de la mano de Insólito, el próximo 8 de noviembre en la sala Pandora

Loquillo, India Martínez, Mala Rodríguez, José Mercé y Laura Gallego actuarán en el nuevo festival Insólito de Sevilla

Mala Rodríguez dará un único concierto en toda Andalucía en su gira 25 aniversario de Lujo Ibérico.
E. M. Malpartida

E. M. Malpartida

Sevilla

Habla sin rodeos, desde la emoción y la experiencia, pero también desde la sabiduría. Es espontánea, no sabe ser de otra manera: en la música, como en la vida, ha aprendido a seguir su instinto. No le gusta estar mucho tiempo en el mismo lugar, ... tanto físico como mental, y eso se refleja en su música. Empezó en el hip-hop sevillano, conquistó la escena local, luego la nacional y, después, la mundial, sabiendo abrirse a otros géneros y artistas. Siguiendo su instinto. Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, 1979) tiene un par de Grammys, entre otros premios, millones de seguidores, miles de discos vendidos y, sin embargo, a ella lo que más le emociona todavía es que le digan: «Mala, sigue así, me encanta tu música». Este octubre, su disco 'Lujo Ibérico' cumple 25 años y la artista andaluza ha decidido celebrarlo con una gira con la que recuperar aquellas canciones. La única cita en toda Andalucía llega dentro de Insólito el próximo 8 de noviembre en la Sala Pandora (entradas).

