Trump contra los 'late nights': ¿puede el presidente cancelar un programa de televisión?

El programa de Jimmy Kimmel ha sido fulminado esta semana por la cadena ABC después de que el presentador acusara a cierto sector de intentar sacar rédito político a raíz del asesinato de Charlie Kirk en el monólogo con el que suele abrir su late night. La cosa no terminó ahí, ya que el presentador continuó con su habitual sátira política a expensas de la aleatoria respuesta de Donald Trump cuando le preguntaron cómo se sentía tras la muerte de Charlie Kirk. Aunque Kimmel no ha sido el único. El pasado julio la cadena CBS anunció la cancelación del programa de Stephen Colbert, otro de los programas estrella de la televisión norteamericana.

Parece que a Trump no le hacen gracia este tipo de chistes, a vista de las críticas que ha vertido en numerosas ocasiones en TruthSocial, su red social. Pero tanto ABC como CBS son cadenas de televisión privadas, y si hay algo de lo que se enorgullecen los estadounidenses es de la primera enmienda de su constitución, que garantiza la libertad de expresión. Entonces, ¿puede el presidente de Estados Unidos cancelar un programa de una cadena de televisión privada? Te lo explicamos en el vídeo que encabeza esta noticia.