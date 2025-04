La vieja Telecinco revive en marzo y hunde en audiencias a la nueva TVE

Ni siquiera el fútbol, la trágica muerte de Jana en 'La Promesa' o la despedida de 'La Moderna' han sido capaces de compensar el pinchazo de David Broncano y 'La Revuelta' en el mes de marzo, que ha llevado a La 1 a rebajarse y ocupar la tercera posición en el ranking de las audiencias de marzo con un 10,3% de cuota de pantalla, según datos de Dos30' sobre cifras de Kantar media. Aunque los motivos de esta posición no solo provienen de TVE. El 'efecto Montoya' que aupó a 'La isla de las tentaciones' en su recta final y que se ha prolongado también en el estreno de 'Supervivientes' ha hecho crecer casi un punto a Telecinco con respecto al mes pasado. Así, la vieja Telecinco venció a la nueva Televisión Española con un 10,7% de cuota de pantalla. A la cabeza sigue Antena 3 que, imbatible, alcanzó un 12,5% de share y continúa con su liderazgo en la televisión.

Aunque el descenso de 'La Revuelta' (12,7% de cuota de pantalla y 1.684.000 espectadores) no ha ayudado a mantenerse en la media del mes pasado, lo cierto es que la cadena ha sufrido un gran pinchazo en el 'prime time' de su parrilla. La poca acogida de 'Bake off: famosos al horno' (8,81% y 720.000 espectadores) pese a la recta final de su cadena, las emisiones del nuevo 'Maestros de la costura celebrity' (10% y 607.000 espectadores de media), que desde hace unos días se han hecho dos por semana o el bajón de 'Late Xou', que lleva hasta ahora una media de 780.000 espectadores y un 9,9% desde que saltó a La 1 a principios de año, no han ayudado. A pesar de 'La Promesa', que lidera en cuota de pantalla con un 14,2% frente al resto de series diarias, y el buen resultado de 'La Moderna' en su despedida tras tres temporadas (11,8%), la cadena no consiguió mantenerse en la segunda posición en marzo.

Desde que Alessandro Salem pisó Mediaset España, el objetivo de todo el grupo fue el de alejarse todo lo posible de la televisión de 'Sálvame', la crónica social y los formatos más canalla. Pero lo cierto es que es de lo poco que funciona en la cadena y las audiencias así lo han demostrado. El tramo final de 'La isla de las tentaciones' (19,4% de cuota de pantalla y casi dos millones de espectadores) ha liderado frente a cualquier formato y 'La isla de las tentaciones: express' (15,9%) se ha convertido en marzo en la emisión más vista sin tener en cuenta los programas no deportivos.

Le sigue 'Supervivientes' con un 22,2% de cuota y 1.506.000 espectadores, que ha aprovechado el 'fenómeno Montoya' para estirarlo y lanzar a este personaje junto a Anita y Manuel, los componentes de este trío, como nuevos participantes del formato. El resto de emisiones como 'Supervivientes. Tierra de nadie' y 'Conexión Honduras' están también en el ranking con un 21,3% y 19% de cuota respectivamente. Eso, junto al crecimiento de 'Hay una cosa que te quiero decir', con más Jorge Javier y sus historias (12,1% y más de un millón de espectadores), el salto de Ana Rosa a las mañanas con un 14,60%, o el estreno de 'La Favorita 1922' (15,3%) han impulsado a la cadena al segundo puesto. Un impulso que poco tiene de novedoso ya que son rostros y formatos de la esencia de la Telecinco de hace unos años.

Antena 3 continúa líder en audiencias y lo consigue a través de los formatos de siempre como 'La Ruleta de la suerte' (20,9%) o 'Pasapalabra' (18,3%). 'El Hormiguero' se mantuvo como el programa más visto de Antena 3 con un 14,4% y 1.939.000 espectadores venciendo a 'La Revuelta' con casi dos puntos de diferencia. El tramo final de 'El desafío', donde Gotzon Mantuliz se proclamó ganador, también ayudó cosechando un 15% de cuota de pantalla. El éxito de '¡Salta!' durante los sábados, con un 10,9% de cuota de pantalla y convirtiéndose en el tercer concurso más visto del mes ha mantenido a la cadena en el primer puesto. La ficción también impulsó a la cadena con su diaria 'Sueños de libertad', que es la segunda serie más vista con una media de 1.232.000 espectadores.

Aunque los concursos son una de las grandes bazas de Antena 3, también lo son sus informativos, que siguen siendo los más vistos desde hace cinco años y un mes consecutivos, con 2.044.000 espectadores de audiencia media y 18,9% de cuota. Le sigue La 1, con un 11,2% de cuota con 1.200.000, y queda por detrás los de Telecinco con 1.056.000 de audiencia media y 9,8% de cuota