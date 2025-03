Gotzon Mantuliz, ganador de 'El desafío': «Prefiero que me prendan fuego a ponerme a bailar»

No hay reto imposible para Gotzon Mantuliz (Vizcaya, 1988), capaz de aprender a tocar el clarinete en una semana o resolver un cubo de Rubick en segundos mientras se quema a lo bonzo. Lo ha demostrado en 'El Desafío', que se despidió ayer como líder absoluto en todas sus entregas con un 14,7% de cuota de pantalla y coronando al creador de contenido vasco, que se impuso a otros rostros más mediáticos como Victoria Federica de Marichalar, la sorpresa de la quinta edición del programa de Antena 3.

Su mayor desafío, sin embargo, fue vencer la timidez. «Para mí, fíjate, lo más difícil fue la prueba de bailar, aunque es la que más disfruta la gente. Yo prefiero que me prendan fuego o que me entierren en hielo a ponerme a bailar delante de tanta gente. Le pedí a Salvador que no lo hiciera, pero sabía que me lo iban a colar. Ha sido un desafío grande vencer la timidez y los nervios y ponerme a bailar delante de las cámaras», cuenta en una entrevista con ABC el ganador de la quinta edición del programa presentado por Roberto Leal.

Intratable en el tiro con arco o en la prueba del billar, donde incluso se tapó los ojos, Gotzon Mantuliz sabía que lo más difícil de 'El Desafío' era el propio éxito del programa, la audiencia, el público... «Los desafíos en sí no me abruman nada, de hecho me encantan. Me encantaría a menudo tener la oportunidad de entrenar con los mejores para resolver diferentes retos. La exposición, el estar tan expuesto, con tanta gente observando, es lo que me abruma un poco y me da cierto vértigo, me cuesta evadirme de todo eso y realmente disfrutar de lo que estoy haciendo si hay tanta gente delante.

Mantuliz, que destacó desde el primer día en todas las disciplinas que 'El Desafío' puso en su camino, no entiende la vida sin superar sus límites, por eso decidió que iba a hacer la prueba del fuego sin protección en la cara por primera vez en el programa. «Quisimos ir al límite y poner la máxima cantidad de fuego que se pudiera usar. En un ensayo, por ejemplo, se me cortó el pantalón por el fuego, se me cayó la pata en el tobillo y me quemé un pie. Hicimos pruebas con el gel en la cabeza para ver cuánto fuego podía aguantar...», admite. No hay dolor para el que fuera ganador del programa de supervivencia 'El conquistador', convertido desde entonces en un fenómeno en País Vasco pero siempre fiel a sí mismo. «Siempre he tenido las cosas muy claras y nunca he hecho nada que no me apetezca hacer y he intentado buscar mi camino en lo que me apasiona, que es viajar, fotografiar animales», explica el ganador de 'El Desafío'. Por eso, dice, rechazó participar en 'Supervivientes', más 'reality' que programa de supervivencia, como le hubiera gustado.

Exigencia máxima

«Cuando recogí el guante de este reto tan grande, yo sabía que iba a ser muy exigente físicamente, soy una persona competitiva y que me gusta hacer las cosas de la mejor manera posible y me reservé esos meses de grabación para dedicarme al desafío. Entonces para mí fue una dedicación durante esas semanas total al programa y dediqué todas las horas que pude entrenar. He intentado dar el cien por cien y sacrificarme y superarme cada semana», cuenta el campeón de 'El Desafío'.

La gran lección que el creador de contenidos saca del programa de Antena 3 es que no hay imposibles que valgan y que las barreras nos las ponemos siempre nosotros. Por eso pueden superarse. «Muchas veces nos ponemos el límite psicológico en cosas que creemos que vamos a ser incapaces de superar y resulta que cuando te enfrentas a ello tampoco era para tanto. Solo hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Al final creo que superamos barreras, superamos límites. Es la enseñanza que me llevo del programa».