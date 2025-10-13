Suscríbete a
La verdad tras el frío adiós en el escenario de Andy y Lucas: «Por él habrían cancelado la gira desde hace tiempo»

Antonio Rossi ha desvelado qué sucedió entre bambalinas en el concierto de fin de gira del dúo gaditano: «El enfado es mayúsculo y se siente traicionado».

El motivo real de la ruptura de Andy y Lucas: «La lealtad es más importante que la amistad»

Andy y Lucas se despiden con un concierto emotivo pero marcado por la tensión

Andy y Lucas
Andy y Lucas efe/abc

Maria Sánchez Palomo

Lucas salió a hombros del Palacio de Vistalegre, en Madrid, en el concierto de fin de gira de los 20 años de carrera de su grupo con Andy. Este, por su parte, «se fue nada más terminar el recital, sin esperar para hablar con ... la prensa ni nada». Así lo han comentado en 'El tiempo justo' (Telecinco), donde periodistas como Antonio Rossi han desvelado qué sucedió tras las cámaras y qué ocurrió entre bambalinas para que este adiós de los que han sido compañeros durante varias décadas haya resultado tan «frío».

