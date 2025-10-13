La verdad tras el frío adiós en el escenario de Andy y Lucas: «Por él habrían cancelado la gira desde hace tiempo»

Lucas salió a hombros del Palacio de Vistalegre, en Madrid, en el concierto de fin de gira de los 20 años de carrera de su grupo con Andy. Este, por su parte, «se fue nada más terminar el recital, sin esperar para hablar con ... la prensa ni nada». Así lo han comentado en 'El tiempo justo' (Telecinco), donde periodistas como Antonio Rossi han desvelado qué sucedió tras las cámaras y qué ocurrió entre bambalinas para que este adiós de los que han sido compañeros durante varias décadas haya resultado tan «frío».

Antonio Rossi ha dado numerosos detalles de lo que habría sucedido. Y es que tras terminar este espectáculo de despedida Andy habría lanzado su single en solitario, algo que a Lucas le ha molestado muchísimo: «El enfado es mayúsculo y se siente traicionado. Una cosa es que pudiera saber que iba a seguir su carrera en solitario y otra que tuviera más que preparado el single y ese momento de presentarlo, nada más terminar la gira que tantos quebraderos de cabeza les ha dado». Es así que Antonio Rossi ha compartido lo que le han confirmado desde el círculo más cercano de Andy.

Por parte de Andy, Alexia Rivas ha sido la encargada de poner de relieve que este habría actuado así a consecuencia de la actitud de su compañero en estos meses: «Es que decir en una entrevista a un podcast que tú no sirves para la música, ni para ser empresario y básicamente que todo lo que hay tras 'Andy y Lucas' es por Lucas pues es normal que le haya enfadado y haya reaccionado así». Esa reacción a la que la periodista hacía referencia no es solo en alusión a la canción que este ha preparado para arrancar ya en solitario, sino también a la actitud que mostró durante la despedida en el escenario, cuando Lucas leyó unas palabras «emotivas» en las que citaba a su compañero en la música y ante las que Andy se mostró distante y serio. «Solo se dieron un abrazo en todo el concierto y se vio claro el distanciamiento que había por los gestos que mostraron frente a su público», han referido en 'El tiempo justo' (Telecinco).

«Lucas tiene la piel muy fina»

Otro de los periodistas invitados a la tertulia del corazón del programa de Joaquín Prat ha dado el dato más relevante de la tarde, y es que, si hubiera sido por Andy, «habrían cancelado la gira desde hace tiempo pero Lucas habría insistido en terminar y así se ha hecho. Él ha comentado en su círculo más cercano que la situación era ya insostenible en estos últimos tiempos».

Joaquín Prat ha mostrado su opinión sobre lo que habría sucedido y ha sentenciado este adiós por las formas: «Peor no se podía hacer. Uno rodeado de gente –en alusión a Lucas, que salió a hombros–, el otro en un segundo plano. Quizá no era la mejor forma de hacerlo. No se. Terminamos y terminamos juntos, hombro con hombro».

Antonio Rossi ha vuelto a 'defender' la postura de Lucas: «Una cosa es que él supiera que iba a seguir haciendo cosas y otra es enterarse cuando terminó el concierto de todos los detalles, por eso el enfado es mayúsculo». Alexia Rivas ha salido en defensa de Andy: «Yo creo que Lucas tiene la piel muy fina…».