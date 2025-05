El brutal 'zas en toda la boca' de Ana Rosa Quintana a una tertuliana que la cuestiona enmudece el plató: «O sea, Ábalos»

Ana Rosa Quintana está dedicando gran parte del tiempo de su tertulia política de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) a los mensajes filtrados de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos. Así, todos estos días la presentadora ha sacado toda su artillería pesada para 'disparar' contra el Gobierno y el jefe del Ejecutivo y este jueves no ha sido diferente. Sin embargo, no solo en su arranque la comunicadora se ha mostrado letal con el Gobierno, sino que nada más empezar la tertulia la presentadora al hilo de los nuevos mensajes ha dado todo un 'zas' en la boca a una de sus colaboradoras que ha resonado en todo el plató.

«Bienvenidos», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana a los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' nada más presentarlos a la audiencia. «Y ahora mucha gente en el PSOE estará diciendo, cuando estaban estas investigaciones abiertas, cuando ya se hablaba de esto, ¿por qué lo reconfirman en su cargo cuatro años? Y eso ocurrió en diciembre a Santos Cerdán», introducía la periodista del matinal de Telecinco que abría el debate de la mesa.

«Bueno, es que no sabemos, yo llevo meses escuchando que hay documentación que incrimina o implica a Santos Cerdán en la trama de corrupción, leyendo sucesivas informaciones sobre la posibilidad de que Santos Cerdán cobrara comisiones, pero es cierto que todavía no conocemos el informe de la UCO», exponía la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que era interrumpida por Ana Rosa Quintana. «Bueno, sí sabemos lo que ha dicho Aldama ¿no? Y lo que ha dicho Aldama se ha ido cumpliendo hasta ahora», le apuntaba la presentadora del matinal a la tertuliana que le replicaba.

«Bueno, yo la verdad es que la palabra de un delincuente la pondría en reserva», afirmaba la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que se llevaba rápidamente el corte de Ana Rosa Quintana. «O sea, de Ábalos», le contraatacaba la presentadora con una gran rapidez. «También, claro por supuesto», le señalaba la tertuliana.

«Que yo sepa estos señores no son delincuentes hasta que no se les juzgue», le indicaba Ana Rosa Quintana 'afeándole' el término. «Ana, yo no quiero confrontar contigo, pero...», se defendía la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' mientras se continuaba con el debate sin más.