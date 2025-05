Antonio Resines, sin filtros, escandaliza a Broncano con su opinión sobre 'La Revuelta': «Me parece una idiotez»

'La Revuelta' regresó este miércoles 14 de mayo a su lugar en la parrilla de Televisión Española después de que la primera semifinal de Eurovisión ocupara su lugar en la cadena pública. Por primera vez, Kase.O y Albert Pla acudieron juntos al formato para promocionar su tema conjunto, 'Todo me va bien'.

También volvió al 'show' de David Broncano «una persona que viene como un cometa, cada siete u ocho meses». Lo cierto es que su última visita fue a finales de enero, aunque en esa ocasión lo hacía como invitado y no como colaborador.

Resines desvela lo que cobra en 'La Revuelta'

Antonio Resines hizo acto de presencia en el escenario teatro Príncipe Gran Vía y enseguida comenzó el intercambio de vaciles entre el actor y el presentador. El jienense se metió con su atuendo, considerándolo que «vienes más concejal franquista que nunca, pero te queda bien». Por su parte, el reconocido actor lo 'amenazó' con las ideas que tenía para su sección en 'La Revuelta'. «Te vas a cagar con lo que tengo preparado. Tengo unas cosas preparadas tan acojonantes que os vais a cagar…», aseguró.

No sé la de veces que ha venido Resines sin dar un plao al agua, vacilando a todo el equipo y encima cobrando. Por primera vez HA TRABAJADO. Histórico 👏🏻#LaRevuelta



No se le ha entendido bien pero es que da igual lo que cuente. Cómo se ríe con lo que él mismo dice. pic.twitter.com/dh2qfrUT1q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2025

Y aunque Broncano y el resto de colaboradores intentaron que el cántabro aceptara contestar preguntas del público, él tenía otra intención. Hasta hacía algo insólito: sentarse en el sofá de 'La Revuelta'. Sin filtros, acotaba que «este programa es muy difícil para mi, porque como me parece una idiotez…». «¿Cómo va a ser difícil para ti si vienes desde hace años y no haces nada?», inquiría el presentador.

Resines, por su parte, dejaba claro que últimamente no cobra porque se presenta en calidad de invitado para hacer publicitar algún trabajo y no como colaborador. «Entonces, ahora cuando cobro me tengo que esforzar. Hoy cobro, no promociono nada. Así que me tengo que esforzar», reiteraba antes de desvelar lo que tenía preparado para su espacio.