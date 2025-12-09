Un soltero sin pelos en la lengua desvela lo que más le atrae de su cita de 'First Dates': «No te voy a mentir…»

Suscríbete a
Pol en 'First Dates'
Pol en 'First Dates' Cuatro

María Robert

En el arte de la conquista, Carmen (54) no solía dejar de títere con cabeza… Hasta que cambió de etapa vital. Desde que entró en la menopausia, a esta limpiadora y cuidadora madrileña le desapareció completamente el apetito sexual. Según ella, ha pasado «de ... casi ninfómana a monjita». Sin embargo, al visitar 'First Dates' descubrió que no tenía la libido apagada como creía, solo dormida. Y Pol (44) en una sola cita consiguió despertarla.

