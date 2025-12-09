Un soltero sin pelos en la lengua desvela lo que más le atrae de su cita de 'First Dates': «No te voy a mentir…»

En el arte de la conquista, Carmen (54) no solía dejar de títere con cabeza… Hasta que cambió de etapa vital. Desde que entró en la menopausia, a esta limpiadora y cuidadora madrileña le desapareció completamente el apetito sexual. Según ella, ha pasado «de ... casi ninfómana a monjita». Sin embargo, al visitar 'First Dates' descubrió que no tenía la libido apagada como creía, solo dormida. Y Pol (44) en una sola cita consiguió despertarla.

Y es que el 'dating show' de Cuatro emparejó a Carmen con un hombre «medio peligroso» en el amor. «Si me dan pie, se puede prender fuego a la casa. Creo que en el sexo no hay nada prohibido», confesó el comercial argentino afincado en Barcelona.

Al describir a su prototipo de mujer ideal, Pol mencionó que valora el físico en un 75%. «Dejas poco para el resto», apuntó sarcásticamente Carlos Sobera. «Las tetas para mi son una debilidad, muy fogosa y que improvise», añadió en los totales. Sin saberlo, estaba retratando a Carmen, cuyo físico lo sedujo a primera vista. «Me gusta porque tiene un buen pelo. Y no te voy a mentir, me encantan las tetas. Tengo una debilidad con las tetas, a muy pocos tipos no le gustan», comentó el argentino ante el equipo. Del 1 al 10 la puntuó con un 7,5 u 8, encandilado con la parte de arriba de la soltera.

La conversación picante de Pol y Carmen

Así las cosas, no perdió el tiempo, lanzándose de inmediato a la conquista de Carmen. Antes de acabar el primer plato, ya la había invitado a quedarse en su casa en Barcelona, alabado sus «ojos re lindos», y sus facciones. «Habrás sido una bomba de joven», resaltó Pol sobre su cita. No es de extrañar que a ella le cayera genial el soltero. Además, el acento argentino le sumó puntos.

Pronto se sintieron lo suficientemente en confianza como para abordar cuestiones más íntimas. Pol quiso saber las preferencias de Carmen en el sexo. La madrileña aseguró estar «abierta a todo», aunque se sinceró sobre su pérdida de apetito sexual. «Llevo mucho sin relaciones. Con lo fogosa que era… necesito un bombero. Me va a tener que desatascar porque ahora tengo telarañas», sugirió.

La cita de Pol y Carmen Cuatro

El comercial se mostró más que dispuesto a ser el «tío que te anime». En su cabeza, su cita era «un fuego» en la cama. Con todo lujo de detalles profundizaron en cómo a los dos les gusta practicar el sexo a fuego lento. La imaginación de Pol voló con la conversación picante. Ya se visualizaba con Carmen poniendo en práctica dos o tres veces por semana todo lo que hablaron.

En el reservado del restaurante, los juegos de 'First Dates' le dieron la excusa perfecta para empezar robándole un beso suavecito y sexy a su pretendienta. El soltero no necesitó esperar a la decisión final para confirmar que, «obviamente, tendría una segunda cita porque hay un montón de cosas de ella que quiero conocer más». Carmen coincidió en que no podían dejar pasar tanta complicidad y salieron del programa directos a pegarse una buena fiesta.