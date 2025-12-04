Carlos Sobera, impactado con la revelación de un soltero sobre un llamativo aspecto de su físico: «No quise entrar en ese terreno»

¿Qué mejor cuando el frío aprieta que quedarse en casa en pijama con plan de sofá, manta y tele? Justo eso pensaron los celestinos de 'First Dates' este jueves 4 de diciembre al organizar una velada muy especial en el restaurante: una pijama ... party. Christian (34), entrenador personal y tiktoker, acudió a su cita con Mirtha (34) haciendo honor a su nombre: ataviado con un look de noche al más puro estilo Christian Grey.

A Carlos Sobera no le hizo falta cruzar más de dos palabras con él para deducir que se encontraba delante de un conquistador y un latin lover. Sus armas de seducción: una cara bonita, un buen físico y mucha picardía. De hecho, aseguró que más de una vez lo han rechazado por guapo. Mal no le ha ido en el amor, «pero no he encontrado a mi chica ideal», le explicó al presentador. Esa persona debía ser cariñosa, y sobre todo, fiel. Y es que Christian cometió una infidelidad una vez y lo pasó tan mal que se tatuó la palabra 'loyalty' (lealtad) en el cuello a modo de recordatorio de lo que no debe volver a hacer.

Le tocó cenar con un ángel de Victoria Secret de origen cubano y residente en Bilbao. Con sugerente camisón rojo y alas negras llegó al restaurante Mirtha, una empresaria y estudiante de carácter carismático y divertido.

Mirtha le hace una cobra a Christian

Desde el primer momento surgió una conexión evidente entre ambos. A Christian, su cita le entró completamente por los ojos. A ella también le pareció guapo, a la par que bajito. Y sobre todo, le llamó poderosamente la atención al dentadura tan blanca que lucía. No fue la única que lo notó. Un rato antes, Sobera no pudo evitar preguntarle cómo había conseguido unos dientes tan perfectos. «A base de pagar», reveló el soltero, contestación que hacía que el presentador se llevara las manos a la cabeza. «No quise entrar en ese terreno, perdón ¿Por qué seré tan curioso?», espetaba.

En la mesa, Mirtha empezaba la cita con los nervios a flor de piel. «Hace años que no tengo una cita, con el ginecólogo nada más», bromeaba la empresaria, algo que extrañaba a su acompañante. «Estoy abierta al amor, de piernas no», apuntaba ella, haciendo gala de un sentido del humor muy picantón que usó durante toda la velada. «¿Tienes una manguera disponible?», era su respuesta al saber que Christian opositaba para bombero.

La cita de Christian y Mirtha Cuatro

En la faceta juguetona congeniaban estupendamente bien. Christian y Mirtha se pasaron toda la noche mandándose señales para continuar la cita en horizontal. Y el equipo de 'First Dates' se lo facilitó colocando una cama en la intimidad del reservado donde los retaban a darse un beso de película.

Al entrenador personal, como hombre según él de mecha corta, le faltó tiempo para cumplir con la misión. Su cita tuvo más reticencias, «nunca me ha gustado acostarme con un tío de una noche», aclaró. Solo se dejó besar en el cuello, haciéndole una cobra en toda regla. «Con lo directa que eras allí y lo indirecta que eres aquí», le reclamó el soltero tirando de humor. Sin embargo, consiguió el deseado beso tras el 'sí' de los dos en la decisión final.