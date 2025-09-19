Un soltero entra en pánico por la impactante revelación de su cita sobre sus parejas: «Me dio un escalofrío»

﻿Marifé entró en 'First Dates' acompañada de sus dos nietos. «Ellos fueron los que me liaron», le contó la empresaria jubilada de Bilbao a Carlos Sobera. «Lleva mucho tiempo sola y nos gustaría encontrar una persona que la acompañe. Ella se preocupa más por los demás que por ella misma incluso», explicaron los chavales al equipo del programa de citas de Cuatro.

Al final, lo que empezó como una broma en la cena de Navidad se hizo realidad. «Tienen ganas de que tenga compañía porque estoy sola, aunque estoy siempre con ellos porque soy muy familiar. Soy alegre, soy abierta… Y lo que yo soy, es lo que quiero que me den a mi», desarrolló la mujer en los totales.

A Juan Carlos (75), un bonaerense afincado en Madrid, lo recibieron los nietos de su cita. Y aprobó con nota el test inicial al que lo sometieron. «Me parece un hombre super completo, super movido, muy saludable, perfectamente conservado. Es encantador el hombre, parece muy majo y muy agradable», apuntaban. Desde la mesa, Marifé también parecía contenta con lo que veía, dado que «no tiene tripa y tiene pelo». Juanca, por su parte, celebró la pretendienta que le había tocado como el Leo Messi festeja un gol.

Tras la prometedora primera impresión, lo solteros rompían el hielo compartiendo sus respectivas expectativas en el amor. Coincidieron en que no buscan convivencia con nadie porque están muy tranquilos, pero sí una persona que los acompañe en su día a día.

La tres relaciones de Marifé

La cita marchaba viento en popa... hasta que la bilbaína desarrolló su currículum amoroso. «Yo soy viuda, pero tuve otra relación. Con tan mala suerte que falleció», empezó contando. «Me chocó un poquito, me dio así como un escalofrío», confesó Juan Carlos en los totales. Pero todavía no sabía la historia completa. Resulta que había una tercera pareja que también murió, lo que horrorizó al argentino. «Mi marido un infarto fulminante, el segundo fue un tumor y el tercero un ictus, le dejé por la noche normal que habíamos salido…».

«No por favor… Yo estoy muy bien, pero por las dudas…Yo estoy muy sano, estoy salido de fábrica recién. No tomo medicación ¡Me das miedo, Marifé!», reaccionó entre risas, aunque valorando la buena actitud de su acompañante ante tantos golpes de la vida.

Carlos Sobera con Marifé y sus dos nietos Cuatro

A pesar del sobresalto, la velada transcurrió muy agradable para ambos. Así lo confirmó la soltera a sus nietos en un momento de la cena que se escapó para compartir con ellos sus impresiones, confirmando que Juancar le gustaba mucho. Los jóvenes estaban encantados de cómo se estaba desarrollando el encuentro. «Quédate con ese hombre. Es emprendedor, sabe un montón, lee y habla de todo», la animaban.

Sin embargo, a la hora de la decisión final, el argentino reveló que tenía dudas sobre si seguir conociendo o no a Marifé. Ella dio el 'sí' porque le había parecido un hombre muy agradable, se llevó un buen chasco ante la negativa de él. «Soy sincero y me ha gustado muchísimo cómo es, la cita, pero no tendría una segunda cita como novia porque no es lo que yo estaba esperando. Quizás tengo la vara muy alta», sentenciaba.