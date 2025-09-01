Sebastián Yatra: «Cuando uno ama algo como la música, nunca siente que está consolidado en la industria»
El cantante, junto con Mika, Pablo López y Malú, ha presentado la nueva edición de 'La Voz', que se estrena muy pronto en Antena 3, durante el Festval de Vitoria
De la vuelta de Daryl Dixon en 'The Walking Dead' a la tragedia de Matthew Perry: AMC Networks presenta su temporada de otoño
Hay formatos que se desgastan con el tiempo en la televisión, pero hay otros que perduran. La música es uno de ellos. 'La voz' es uno de los formatos que desde que irrumpió en la televisión en 2012 no ha parado de emitirse en abierto, primero en Telecinco y desde 2019 en Antena 3, en todas sus vertientes como 'La voz kids' o 'La voz senior. El programa estrena su doceava edición con Malú, Sebastián Yatra, Mika y Pablo López como coaches del concurso. Eva González ya es una veterana en este formato, que desde que llegó a Antena 3, ha estado al frente de él. «Cuando me lo propusieron la primera vez me asusté, pero estoy feliz. Estoy muy agradecida por la confianza recibida», asegura González. Y aunque la experiencia ayuda a los jueces a trabajar mejor con los 'talents', hay una cosa que el tiempo ni siquiera ayuda a hacerlo más llevadero. «Lo más difícil para mí sigue siendo el tener que decir que no a un chico que viene aquí. Mientras la silla se va girando yo aguanto el rostro escondido todo lo que puedo porque me sigue costando», explica Pablo López.
El formato trae novedades, como en las últimas ediciones. Una de ellas es el megabloqueo. Esta nueva opción, junto con el superbloqueado, deja noqueados a los jueces. Esta herramienta entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón, el 'talent' entra directamente al equipo de quien ha activado el megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón. «Hay veces ese botón puede ayudar al talent si estaba indeciso, pero si tenía claro con quién quería irse y lo bloquean, es duro», cuenta Eva González, la presentadora, entre risas.
Este año, también lanzan un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del 'talent show' sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los jueces se tratará de una audición a ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición. «Muchos no entienden nada y alucinan. Es directo entonces no sabemos nunca qué va a ocurrir, si va a cantar o no va a poder. Aporta mucho al programa», asegura la presentadora.
«Parece que cuando uno ya ha hecho muchas es cosas es fácil decir que uno está ya algo consolidado. Pero creo que cuando uno ama algo como que nunca sientes que está consolidado, porque cuando ya está consolidado es que no hay mucho más que construir. Y yo siempre quiero seguir construyendo», reconoce Yatra al ser preguntado por el impacto de 'La Voz' en su vida ya como artista. «No hubiera sido capaz de presentarme a un concurso así antes de empezar mi carrera», explica Malú, aunque Mika matiza. «Creo que sí y yo también porque cuando estás empezando cualquier oportunidad es buena, te agarras a lo que sea con tal de que tu sueño salga adelante. Igual ahora piensas que no, pero en esa ocasión seguramente sí que lo haría», asegura el cantante británico-libanés.
Los coaches han desvelado a sus asistentes, en el caso de Malú será Joaquina, que asegura ser una cantante «completa y versátil, además de presentar muchas formas de cantar». Pablo López ha escogido a Chiara, antigua concursante de Operación Triunfo y también participante en otras ediciones de 'La Voz'. «Va a ser una experiencia maravillosa», asegura López. Mika va a contar con Carla Morrison. «Me encanta su música y es una referencia para muchos cantantes en español e inglés», reconoce el artista, que se estrena en este formato en España. «Los programas han sido muy diferentes a los que he grabado en otros países. Hay otra temperatura y sois más graciosos, inteligentes y bellos», añade. Yatra contará con María Becerra. «Es un honor gigante para mí, es una de mis artistas favoritas, es demasiado espontánea», reconoce el cantante, que se estrena en la edición de adultos. «Algo que me impresiona de este formato en España es que termina viéndola todo el planeta», asegura entre risas.
También hay otra sorpresa para ellos como el botón del arrepentimiento. Si al terminar la actuación ningún juez se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El 'talent' se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el botón del arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete