Suscribete a
ABC Premium

Rosario: «Sería muy bonito hacer una película sobre los Flores»

La cantante presenta 'Universo de ley' este jueves en Los Conciertos de la Muralla

Los veranos de playa, música y celebración de la familia Flores

La cantante Rosario
La cantante Rosario abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares, los Conciertos de la Muralla reciben este jueves 28 de agosto por primera vez a Rosario (22h, desde 35 euros) con su exitosa gira 'Universo de Ley'. En ella, la ... cantante presenta un nuevo disco donde ha vuelto a grabar a dúo sus primeros éxitos (la mayor parte del repertorio elegido sale de sus tres primeros discos, ya que el enfoque está en homenajear sus inicios) con grandes figuras de la música hispana a nivel mundial como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Maná, Gipsy Kings, Ketama, Carlinhos Brown, Fito Páez, Niña Pastori, Carlos Vives, Estopa, Malú, Mon Laferte, Natalia Lafourcade y Diego El Cigala.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app