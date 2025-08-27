Rosario: «Sería muy bonito hacer una película sobre los Flores»

Dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares, los Conciertos de la Muralla reciben este jueves 28 de agosto por primera vez a Rosario (22h, desde 35 euros) con su exitosa gira 'Universo de Ley'. En ella, la ... cantante presenta un nuevo disco donde ha vuelto a grabar a dúo sus primeros éxitos (la mayor parte del repertorio elegido sale de sus tres primeros discos, ya que el enfoque está en homenajear sus inicios) con grandes figuras de la música hispana a nivel mundial como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Maná, Gipsy Kings, Ketama, Carlinhos Brown, Fito Páez, Niña Pastori, Carlos Vives, Estopa, Malú, Mon Laferte, Natalia Lafourcade y Diego El Cigala.

Será una noche especial para sus fans en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, donde podrán disfrutar de todos sus grandes éxitos y su gran poderío sobre el escenario que continuará, a partir de medianoche, con la actuación de Los Manolos, cuyo acceso a partir de ese momento será gratuito, mediante invitación descargable desde el evento de la web del festival introduciendo el código «holaalcala».

¿Qué tal está siendo su verano?

Este verano es de 'Universo de ley', con una gira preciosa que me está llevando por toda España. Estoy muy contenta, con mucho amor y mucho cariño, así que feliz de la vida.

¿Cómo va a ser su debut en los Conciertos de la Muralla?

Más que un concierto, va a ser la celebración de mis 33 años en la música, dando un repaso por todas mis canciones más exitosas con mi banda de siempre, con dos bailaores y coristas maravillosas y mi productor Fernando Illán. A mí hay que verme en directo, porque tengo mucha energía y tengo que soltarla (risas).

Su hijo le acompaña en esta gira, ¿verdad? ¿Cómo es viajar y trabajar con él?

Es un músico más, está aprendiendo. Es muy jovencito pero tiene mucho sentido musical y toca la guitarra y la percusión muy bien.

Su último disco 'Universo de ley' es un recopilatorio de grandes éxitos a dúo que ha sido muy aplaudido, ¿qué ha sido la que más satisfecha le ha dejado de este trabajo?

Ha sido un trabajo muy laborioso, porque mis canciones son muy clásicas y reconocibles por el público. Hacerles un cambio, y elegir a los artistas adecuados, que forman parte de mi trayectoria, me hace sentir muy orgullosa.

Imagino que al hacer este disco ha viajado emocional y mentalmente a sus inicios, ¿cómo recuerda aquellos días tan trascendentales?

Los recuerdo con muchísima ilusión, sin saber qué iba a pasar conmigo. Nunca pensé que iba a durar 33 años y estoy muy agradecida por ello. Por eso esta gira es una manera de darle las gracias a mi público, a la vida y a todo lo que me ha dado. Todos mis sueños se han hecho realidad, así que no puedo pedir más.

¿Qué planes tiene para el futuro cercano?

Tengo mucha gira por delante. Terminaré en España en diciembre, luego iré a América, y en 2026 seguiré con mi 'Universo de ley'. Me queda mucho viaje con este disco.

¿Qué le parecería la idea de un gran proyecto cinematográfico sobre la familia Flores? Sería algo increíblemente interesante, ¿no está de acuerdo?

Pues sí, sería muy interesante porque cada miembro de la familia tenemos nuestro personaje, nuestra vida y muchas cosas que contar. Pero bueno, tiene que surgir un productor que quiera hacerlo. Estoy convencida de que sería un proyecto muy bonito.

Usted que ha trabajado con niños en La Voz Kids, ¿cómo ve el futuro de la música española a corto plazo?

Todo va evolucionando, todo va cambiando, e igual que ha habido artistas maravillosos años atrás, también vendrán artistas maravillosos en el futuro. Estoy esperando a verlos para que me llenen el corazón.