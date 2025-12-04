Santiago Segura se une a las Campanadas de Cristina Pedroche y Alberto Chicote
El reconocido actor y cineasta estará presente en la Puerta del Sol de Madrid para hacer un anuncio especial
ABC
Atresmedia ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de las Campanadas de Nochevieja de Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Por primera vez, los dos presentadores contarán con un invitado especial durante la retransmisión: Santiago Segura.
La vida personal de Santiago Segura: su mujer, dos hijas actrices y la enfermedad que padecePatricia Marcos
El popular actor acude este miércoles a 'El Hormiguero' para presentar la última película de su exitosa saga 'Padre no hay más que uno'
El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos ... de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la Puerta del Sol de Madrid junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote como invitado. Segura tiene mucho que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo. Esta será una de las principales novedades de una retransmisión que, por primera vez, se emitirá conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer.
Atresmedia hará de la retransmisión de las Campanadas uno de los momentos televisivos más especiales del año, no solo por su dimensión social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida.
La pareja más icónica de las Campanadas
Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja más icónica de la Nochevieja, volverán a unirse en la Puerta del Sol por décimo año consecutivo y a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete