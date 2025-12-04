Santiago Segura se une a las Campanadas de Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Atresmedia ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de las Campanadas de Nochevieja de Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Por primera vez, los dos presentadores contarán con un invitado especial durante la retransmisión: Santiago Segura.

El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos ... de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la Puerta del Sol de Madrid junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote como invitado. Segura tiene mucho que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo. Esta será una de las principales novedades de una retransmisión que, por primera vez, se emitirá conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Atresmedia hará de la retransmisión de las Campanadas uno de los momentos televisivos más especiales del año, no solo por su dimensión social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida. La pareja más icónica de las Campanadas Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja más icónica de la Nochevieja, volverán a unirse en la Puerta del Sol por décimo año consecutivo y a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

