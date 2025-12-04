Suscríbete a
Santiago Segura se une a las Campanadas de Cristina Pedroche y Alberto Chicote

El reconocido actor y cineasta estará presente en la Puerta del Sol de Madrid para hacer un anuncio especial

Santiago Segura
Santiago Segura Gtres

ABC

Atresmedia ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de las Campanadas de Nochevieja de Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Por primera vez, los dos presentadores contarán con un invitado especial durante la retransmisión: Santiago Segura.

El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos ... de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la Puerta del Sol de Madrid junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote como invitado. Segura tiene mucho que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo. Esta será una de las principales novedades de una retransmisión que, por primera vez, se emitirá conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer.

