Cristina Pedroche explica cómo han cambiado sus viajes desde que es madre: «Es difícil»

Cristina Pedroche tiene claro que, en la medida de lo posible, sus hijos van con ellas siempre que sea posible. Es así que ha preparado las maletas para un viaje especial a Perú en el que la acompañan tanto Laia como Isai y sus ... padres, a los que «quería enseñarles la ciudad» de Lima, desde la que ha compartido una reflexión sobre cómo ha cambiado todo tras ser madre. Ella siempre trata de poner un punto de optimismo a su día a día afrontando la maternidad, especialmente ahora que tiene a dos niños pequeños, y en esta ocasión ha querido hablar sin tapujos sobre cómo es ir de vacaciones con menores.

Pedroche ha compartido imágenes de esta escapada y ha apuntado que era un destino al que quería volver. El cambio viene en la compañía, no solo por sus padres, sobre los que ya apuntamos tiene especialmente presentes y con los que soñaba con visitar Lima, la capital peruana, sino también por sus hijos. Sobre ello ha comentado que, para adaptar las vacaciones a sus retoños, ha modificado planes: «Antes cuando venía podía hacer el ranking de los mejores picos, ahora el de los mejores toboganes». Esta afirmación la ha publicado con un emoticono de sonrisa, para quitarle hierro al asunto.

Y es que quienes planifican escapadas con pequeños saben seguramente de lo que habla Cristina y cómo cambian las prioridades. Es en este viaje a Perú que lo corrobora: «Solamente estábamos yendo a restaurantes y a parques con columpio». Ella es consciente de esta situación y la vive con optimismo y alegría, porque en más de una ocasión ha manifestado lo que está disfrutando de su «bimaternidad»: «Creo que seguiremos con esta última fórmula porque con dos niños tan pequeños es 'difícil' ver mucho más».

Cristina Pedroche, una mamá influencer

Cristina Pedroche es toda una influencer en el ámbito de la maternidad. Más allá de la moda y el deporte, que son otros dos temas que la caracterizan, desde que dio a luz primero a Laia, en 2023, y a Isai, hace apenas unos meses, es muy seguida en redes sociales por el contenido que comparte sobre educación y alimentación infantil, entre otros. En una entrevista reciente con Sonsoles Ónega, justo antes de reincorporarse a 'Zapeando', llegó a confesar cómo está siendo esta etapa de su vida.

Una de sus grandes reivindicaciones como madre es la lactancia materna. A día de hoy sigue dando el pecho tanto a Laia como a Isai, algo que sorprendió a Sonsoles Ónega, que le preguntó cuándo lo iba a dejar. Ella se mantuvo en su posición y le explicó que existe «el destete fisiológico» y que sus niños dejarán de lactar cuando ellos decidan.