Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

Cristina Pedroche explica cómo han cambiado sus viajes desde que es madre: «Es difícil»

La colaboradora está de escapada familiar en Perú, con sus hijos y sus padres, y ha reflexionado sobre cómo es ir de vacaciones con niños.

Cristina Pedroche, «sobrepasada» por su doble maternidad: «Es imposible llegar a todo»

Cristina Pedroche
Cristina Pedroche instagram

Maria Sánchez Palomo

Cristina Pedroche tiene claro que, en la medida de lo posible, sus hijos van con ellas siempre que sea posible. Es así que ha preparado las maletas para un viaje especial a Perú en el que la acompañan tanto Laia como Isai y sus ... padres, a los que «quería enseñarles la ciudad» de Lima, desde la que ha compartido una reflexión sobre cómo ha cambiado todo tras ser madre. Ella siempre trata de poner un punto de optimismo a su día a día afrontando la maternidad, especialmente ahora que tiene a dos niños pequeños, y en esta ocasión ha querido hablar sin tapujos sobre cómo es ir de vacaciones con menores.

