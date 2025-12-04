Eurovisión vota hoy la posible expulsión de Israel: «Nunca se debería haber llegado a este punto»

Los países que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) disponen de apenas dos días, este jueves y viernes (4 y 5 de diciembre) para decidir el futuro del festival y, entre otros asuntos, la participación o no de Israel. Ese ... es el reto al que deberá enfrentarse la UER, la organización del festival, en el encuentro que están celebrando en Ginebra ahora mismo, y que en un principio votarán esta tarde la presencia o no de Israel. La postura de España, al menos hasta ahora, ha sido firme: si Israel sigue adelante con su participación, España no acudirá al concurso, aunque todavía podría producirse un giro de última hora. «Mantenemos la misma posición por dos motivos: por el genocidio perpetrado en Gaza y que el festival es un concurso pero los derechos humanos no», explicó el presidente de RTVE, José Pablo López, durante la Comisión de control sobre RTVE realizada la pasada semana, donde aseguró que esa es la posición que llevarían a la reunión. En caso de que Israel participara, España no solo no acudiría, sino que tampoco retransmitiría ni las semifinales ni la final.

Noticia Relacionada RTVE mantiene su posición de no participar en Eurovisión si va Israel Clara Molla Pagán

Durante la mañana de este jueves, el presidente de la Corporación, también ha lanzado unas palabras a través de las redes sociales sobre esta reunión. «La dirección de UER y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia. Nunca se debería haber llegado a este punto. Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar», aseguró a través de su perfil de X.

La dirección de UER y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia. Nunca se debería haber llegado a este punto.



Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovision se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo… — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025

Esta tensión interna en la UER en torno a Eurovisión no son nuevas; llevan acumulándose durante meses. Y el punto clave es la participación de Israel. En caso de que participe, ya son varios los países que han anunciado su retirada, entre ellos España, Irlanda, Eslovenia o Países Bajos. Hay que recordar que este festival, que agrupa a 68 emisoras públicas de 56 países, afronta esta reunión en un clima de tensión que ha ido creciendo con los meses. La organización UER reconoció recientemente una «fuerte fractura interna» y llegó a convocar una asamblea extraordinaria en noviembre para votar la presencia de Israel, aunque finalmente fue cancelada tras el anuncio del alto el fuego en Gaza.

Los cambios en las normas de la UER

Las nuevas normas que la UER presentó recientemente, en las que reformó el sistema de votación de Eurovisión para combatir las sospechas de manipulación e influencia de Israel son medidas que agradeció el presidente de RTVE, aunque reconoció que no eran suficientes. «Quiero poner encima de la mesa el incumplimiento de Israel de las normas del concurso. Ha tratado de influir en el resultado al menos en los dos últimos años y no se ha penalizado. Cualquier otros país que hubiera hecho eso hubiera estado suspendido y sancionado [...] Las medidas son necesarias pero insuficientes», aseguró﻿. Entre esas medidas, la UER anunció que el número de televotos permitidos por espectador bajará de 20 a 10, además de que se restablecerá el voto del jurado en semifinales y se reforzarán los mecanismos técnicos para detectar y frenar votaciones fraudulentas o coordinadas. Será la asamblea la que decida si avala estas propuestas, si las rechaza o si plantea endurecerlas aún más.