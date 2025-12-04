Suscríbete a
Eurovisión vota hoy la posible expulsión de Israel: «Nunca se debería haber llegado a este punto»

España vota hoy en la asamblea de Ginebra el futuro del festival y tiene hasta el 10 de diciembre para inscribirse en el certamen

La UER reforma el sistema de votación de Eurovisión para combatir las sospechas de manipulación e influencia de Israel

Melody, representante de España en Eurovisión 2025
Melody, representante de España en Eurovisión 2025 EFE
Clara Molla Pagán

Los países que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) disponen de apenas dos días, este jueves y viernes (4 y 5 de diciembre) para decidir el futuro del festival y, entre otros asuntos, la participación o no de Israel. Ese ... es el reto al que deberá enfrentarse la UER, la organización del festival, en el encuentro que están celebrando en Ginebra ahora mismo, y que en un principio votarán esta tarde la presencia o no de Israel. La postura de España, al menos hasta ahora, ha sido firme: si Israel sigue adelante con su participación, España no acudirá al concurso, aunque todavía podría producirse un giro de última hora. «Mantenemos la misma posición por dos motivos: por el genocidio perpetrado en Gaza y que el festival es un concurso pero los derechos humanos no», explicó el presidente de RTVE, José Pablo López, durante la Comisión de control sobre RTVE realizada la pasada semana, donde aseguró que esa es la posición que llevarían a la reunión. En caso de que Israel participara, España no solo no acudiría, sino que tampoco retransmitiría ni las semifinales ni la final.

