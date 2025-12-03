La vida personal de Santiago Segura: su mujer, dos hijas actrices y la enfermedad que padece

Santiago Segura (Madrid, 1965) es uno de los actores de comedia más populares de nuestro país. Creador y protagonista de las exitosas sagas de 'Torrente' y 'Padre no hay más que uno', el intérprete cuenta con el honor de tener tres Goyas en su ... palmarés.

Más allá de la interpretación, Segura ha trabajado también como actor de doblaje y ha participado en distintos programas de televisión como 'Tu cara me suena' o 'El desafío'. Además, es uno de los invitados que más veces ha visitado 'El Hormiguero', con más de 30.

Este viernes se estrena en Netflix “La Navidad en sus manos 2”, tenemos que contarlo!!! https://t.co/UvtTVg6YO4 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 3, 2025

Este miércoles, Segura vuelve al programa de Pablo Motos para presentar 'La Navidad en sus manos 2', una entrega en la que comparte reparto con Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla que se estrena en Netflix este mismo viernes. Conocemos más a cerca de la vida personal del intérprete español

El acoso escolar que sufrió de adolescente y la temprana muerte de su madre

Santiago Segura nació en el barrio madrileño de Carabanchel. Desde los 13 años, el actor sufrió acoso escolar. «La adolescencia fue un horror. De pequeño era gordito y los niños son muy crueles. Me llamaban 'el bola' o 'piraña', como el de 'Verano azul'», relató en una entrevista en 'Diez Minutos'.

«Me pegaban bastante cuando quería ser el gracioso de la clase. Era muy cínico, cabroncete, el gorila. Recuerdo muchos días salir corriendo hacia el autobús antes de que me zurraran. Un día vine con un pomo hinchado y la respuesta de mi padre era el polo opuesto a mi madre: 'Se la devuelves'. En un momento sí lo hice y no me volvió a molestar», relató.

Santiago Segura con su madre ABC

Uno de los episodios más duros de la vida de Segura fue la pérdida de su madre, quien falleció con solo 64 años a causa de un cáncer. «Es algo que está ahí, es como algo abstracto hasta que de repente mi madre falleció de cáncer y entonces ya te das cuenta…», aseguró en la alfombra del estreno de 'Mi otro Jon'.

Segura contó que estuvo dispuesto a vender su casa para que su madre recibiera tratamiento en Houston. Sin embargo, los médicos le dijeron 'mira, llévala a donde quieras pero es que no hay nada que hacer'. Me pareció tan terrible que te desahucien así… pero bueno, ahí fue cuando me di cuenta de que las estadísticas son terroríficas», contó.

Su mujer y sus dos hijas actrices

Santiago Segura conoció con 33 años a su pareja actual, María Amaro. Fue durante el rodaje de 'Torrente, el brazo tonto de la ley', en 1998, ya que ella trabajaba como maquilladora. «Estuve diez años persiguiéndola hasta que me dijo que sí», contó en una entrevista con la revista 'Lecturas' en 2020.

Sin embargo, han sido pocas las apariciones de ambos en público. «Hablo poco de ella porque me da pudor, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida», explicó el actor, quien aseguró no haber tenido en su pasado «muchas historias de una noche, lejos de lo que se cuenta». «He sido muy enamoradizo. He tenido historias largas y con gente bonita», señaló.

Santiago Segura junto a su familia en la presentación de 'Padre no hay más que uno' GTRES

En 2008 nació la primera hija de la pareja, Calma, mientras que en 2013 llegó la segunda, Sirena. Sus «dos personas favoritas» han seguido los pasos de su padre al participar en la saga 'Padre no hay más que uno', dando vida a Carlota y Paula, respectivamente.

El actor se ha sincerado en varias ocasiones de su faceta como padre. «Sí es verdad que a veces me he perdido un poco la infancia de mis hijas, como tantos padres», afirmó a 'Diez Minutos'. Sin embargo, el protagonista de 'Torrente' considera que ha tenido la gran suerte de poder «encapsularlas en sus películas, en distintas edades» y así poder pasar más tiempo con ellas.

La depresión y la enfermedad que padece

A pesar del éxito de sus películas, la vida del cineasta no siempre ha sido de color de rosa. En 2011, Segura se hundió en una profunda depresión que desveló a través de su perfil de X -antes Twitter-: «Si mi vida personal no fuese una puta mierda, estaría muy feliz con el éxito de 'Torrente 4'... Aunque el hecho de estar vivo ya es una alegría».

A inicios de 2024, el actor contó a la revista 'Pronto' que sufre insuficiencia pancreática, una enfermedad que dificulta la digestión adecuada de los alimentos y la absorción de nutrientes. «Llevo tiempo y me preocupa que no encuentren las causas del problema», contó en una ocasión. Aunque el cineasta reconoció que esta patología no le impide seguir con su trabajo, aseguró que «resulta bastante pesado tener trastornos digestivos y malestar de manera constante».