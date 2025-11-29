Suscríbete a
ABC Cultural

'Padre no hay más que uno: la serie' se llena de educación consciente: escucha activa, límites sanos y un padre al borde del ataque de nervios

La adaptación televisiva del fenómeno creado por Santiago Segura, que se estrenará el 25 de enero del próximo año, se reinventa en formato de falso documental y apuesta por la comedia moderna de 'The Office' o 'Paquita Salas'

Los niños de la familia de 'Padre no hay más que uno: la serie'
Los niños de la familia de 'Padre no hay más que uno: la serie' atresplayer

Carmen Burné

Gran Canaria

Cuando a Inés de León y Raúl Navarro les llegó la propuesta de adaptar 'Padre no hay más que uno' a formato televisivo, el reto que se impusieron fue mayúsculo. No se trataba de replicar la fórmula de éxito que había arrasado ... en la taquilla cinematográfica, sino de reinventarla por completo para un nuevo medio. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, encabezada por Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre, y Mariam Hernández como Helena, su mujer, que, junto a sus cinco hijos -Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Salvador (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea)- vivirán una nueva aventura familiar. «Lo que queríamos era expandir el universo de las películas, pero dándole una nueva personalidad», explica Inés, mientras Navarro reafirma la tesis: «Si haces lo mismo, desgastas. Teníamos que aportar algo nuevo». Esta expansión no solo amplía la saga, sino que promete recuperar a alguno de sus personajes más queridos por el público

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app