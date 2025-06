Santiago Segura se moja al hablar del rodaje de 'Torrente Presidente': «La actualidad es más absurda que cualquier cosa que se me ocurra a mi»

Santiago Segura ha llenado el plató de Sonsoles Ónega de risas y carcajadas. El actor y director ha visitado 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y ha aprovechado para promocionar su nueva película, 'Padre no hay más que uno 5'. El actor y director ha compartido con la audiencia algunos de sus trucos a la hora de rodar y ha sorprendido uno de sus rituales antes de empezar a grabar: «Suelo decir Jaime Mi Mic Mi Mic… para colocar la voz cuando vamos a arrancar».

Otro de sus trucos pasa por el papel y el lápiz, útiles offline en tiempos de redes sociales y digitalización que usa para ir anotando sobre el guión, «porque me ayuda a memorizar lo que tengo que decir o lo que van a hacer los otros actores». En esta ocasión, vuelve a protagonizar la cinta con dos de sus hijas, Sirena y Luna. La primera de ellas ha entrado en directo en el programa con Sonsoles Ónega y ha explicado que ella disfruta mucho los rodajes, «porque son como vacaciones».

Respecto a lo que está por venir, ha afirmado que, de momento, no tiene pensado grabar nueva película de la saga 'Torrente'. Sin embargo, a los dos minutos ha recapacitado para decir que en mente sí que tiene ese 'Torrente Presidente' que todo el mundo le pide. Sonsoles Ónega le ha referido sobre todo lo que está ocurriendo en el panorama político nacional y Santiago Segura ha sorprendido con su respuesta: «Es una película complicada, pero vaya, te digo que la actualidad es mucho más absurda que cualquier cosa que se me pueda ocurrir a mi. Cada mañana me levanto temblando por lo que pueda suceder ese día, si salen nuevos informes de la UCO, ¡vete a saber!».

La entrevista ha transcurrido en un tono distendido. Ónega ha llegado a preguntarle por la audiencia de sus películas, por las recaudaciones y el director ha aprovechado para comentarle que el dinero que se obtiene de las salas está muy repartido, entre las mismas salas de proyecciones, la productora, los socios. «Y a mi me llega una pequeña parte, que no me quejo pero me llega poco», ha afirmado. Sobre «dónde guarda el dinero este hombre», Segura ha dicho entre bromas que «debajo del colchón». Carcajadas de por medio, ha vuelto a aclarar que «si bien tengo un gran desahogo económico, para nada es lo que la gente se piensa de mi».

Durante esta charla, en plató varios colaboradores se han ofrecido para hacer cameos en próximas películas de Santiago Segura. Una de ellas ha sido Pilar Vidal, «que sería perfecta como profesora, tipo Mary Poppins», y otro José Manuel Parada. Él dice que tendría para todos, «incluyéndote a ti, Sonsoles».