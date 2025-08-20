¿Es posible tener 0 aciertos en el 'Rosco'? El insólito hito que logró un histórico concursante

Todas las etapas de 'Pasapalabra' han contado con uno o varios concursantes que han hecho historia por uno u otro motivo. Tras 25 años de andadura televisiva, el concurso sigue en plena forma. El pasado mes de julio, sin ir más lejos, se mantuvo en las posiciones más altas de los programas más vistos y con un 20,7% de cuota y 1.517.000 de espectadores de media lideró de nuevo su franja de emisión.

Ahora son Manu Pascual y Rosa Rodriguez los que mantienen al espectador pegado a la pequeña pantalla cada tarde, con duelos que alcanzan el clímax cuando se enfrentan al 'Rosco'. No es para menos: más de dos millones de euros están en juego.

La prueba donde se decide el premio es la piedra angular de 'Pasapalabra', un reto frenético e imprevisible para el que los concursantes entrenan concienzudamente. Es por eso que rara vez un participante se ha quedado por debajo de los 21 aciertos, a pesar de la dificultad máxima de algunas palabras.

Orestes, el único concursante de 'Pasapalabra' con 0 aciertos

Pero todos han tenido una mala tarde, incluso los fuera de serie. De hecho, en una ocasión un histórico muy querido por el público batió un particular récord: el de lograr cero aciertos. Eso sí, no por demérito propio, sino porque su contrincante no le dio la oportunidad. Tal hito lo logró Orestes Barbero, el concursante más longevo.

El burgalés se enfrentó a 360 'Roscos' en su última etapa en 'Pasapalabra' y por el camino conquistó numerosas hazañas, como el récord de permanencia y ser hasta la llegada de Manu el único en superar la barrera de las 300 entregas.

Pero en el último programa en que participó no le dio tiempo a responder a ninguna pregunta del 'Rosco'. Su rival, Rafa Castaño, dio la sorpresa al resolver las 26 definiciones de la circunferencia del tirón, embolsándose el mayor bote del concurso, 2.272.000 euros.