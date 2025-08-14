El bote de 'Pasapalabra' alcanza una cifra redonda y astronómica: ya es el segundo más alto

Manu Pascual cumplió este jueves 14 de agosto 317 programas en 'Pasapalabra' (187 de ellos, compitiendo contra Rosa Rodriguez, la concursante femenina con más programas acumulados y la única centenaria). El madrileño comenzó su participación en el concurso el 17 de mayo de 2024, un día después de que Óscar Díaz ganara el último premio entregado por el programa hasta el día de hoy.

Noticia Relacionada Alfred García y Roberto Leal se reencuentran tras 7 años y protagonizan un momento insólito María Robert El cantante coincidió con el presentador en la edición de 'Operación Triunfo' de 2017 y desde entonces no habían coincidido en un plató

Desde ese día, el bote se ha ido agrandando hasta alcanzar la redonda cantidad de dos millones de euros. En concreto, tras un 'Rosco' con 1.996.000 de euros en juego, el próximo lunes los dos concursantes competirán por una cifra de 2.002.000 de euros. Se trata del segundo mayor premio repartido en 'Pasapalabra', a excepción del que logró Rafa Castaño: 2.272.000 euros.

El 'Rosco' de los dos millones de euros

Los concursantes daban la bienvenida a un nuevo plantel de invitados, Abril Zamora, Melani, Eduardo Rosa y Miquel Fernández. Con su ayuda, Manu sumó 144 segundos para el ‘Rosco’ y Rosa, 133. Un día más ambos arrancaron mano a mano, lento pero seguro.

Sin embargo, tras primera vuelta y con dos aciertos de ventaja para Manu, la coruñesa tuvo que arriesgar en los últimos segundos para, al menos, igualar el marcador. Era todo o nada. Y a punto estuvo de lograrlo, pero la ‘Z’ le complicó la misión. Otros dos errores la mandaban directamente a la ‘Silla Azul. El madrileño, por su parte, acababa su 'Rosco' cómodamente con 21 aciertos. De esta forma, el bote sumó 6.000 euros a su cifra total, superando ya la barrera de los dos millones de euros.