Una periodista de Telecinco se presenta a 'First Dates' y casi espanta a su cita: «Me he asustado»

Elisa (24) no pensaba que Carlos Sobera fuese a reconocerla cuando se encontraron en 'First Dates', pero enseguida el presentador informó a Matías Roure de la inesperada conexión que unía al programa de citas con esta periodista madrileña con gran parecido a Tamara Falcó. «Es compañera nuestra, trabaja en 'Fiesta'», le explicó Sobera al barman. Fue una sorpresa para la soltera, que no pensaba que se fuese a acordar de ese detalle.

Además, la reportera de Telecinco confesó que no se había apuntado al 'dating show' por casualidad. El mismísimo Richard Pena, la voz de 'First Dates', la animó a participar. «Él sabe que tengo idealización con Corea. Me apasiona el idioma, la cultura, el cine, las películas, los BTS, y encima ellos son muy guapos. Me he llegado a plantear si solo me gustan los orientales, porque veo a cualquier occidental y no me atrae ninguno», explicó Elisa en su presentación. Quién mejor que los celestinos del restaurante para cumplirle el deseo.

La joven conoció a Éric (23), un camarero y entrenador personal barcelonés de madre coreana. Y el flechazo fue instantáneo. «Está bueno y es guapísimo», comentó con entusiasmo en los totales. Para Elisa no tenía nada que envidiarle a los protagonistas de las series coreanas. A él, sin embargo, tanta exaltación lo puso en alerta. «Desde que se puso de moda todo lo de Corea, muchas chicas dicen 'coreano, ya me gustas'. Pero si ni siquiera me conoces, ¿cómo te puedo gustar?», reflexionó en su entrevista con el equipo del programa.

Éric dice 'sí' pese a la intensidad de Elisa

Ya en la mesa, Elisa quiso conocer con detalles la relación de Éric con el país con el que confesó estar obsesionada. El entrenador personal le contó a su cita que es medio español, medio coreano, pero que nación en España. También le habló de sus viajes cuando era pequeño para visitar a sus abuelos. «Llévame», pidió ella a bocajarro, más que dispuesta a volar al día siguiente con él si fuese necesario.

Acto seguido, siguió con su verborrea, hasta que se dio cuenta de que igual se estaba pasando. «Si hablo mucho tu me paras, soy periodista y hablo un montón», se justificó. Éric le quitó importancia, aunque ante las cámaras reconoció que «me he asustado un poco que sea tan intensa, no lo esperaba».

El momento de la decisión final Cuatro

Con todo, se interesó por su trabajo de reportera. Pero mientras ella reivindicó las ventajas de seguir viendo la televisión, él reveló que no tenía ninguna en casa. Al hilo, Elisa relató que su mejor momento en 'Fiesta' fue cuando la enviaron a Londres a cubrir la 'desaparición' de Kate Middleton. Éric dio fue de que no estaba muy puesto en los tema de la familia real británica. «No se quién es… ¿La ministra de Inglaterra? ¿La hija del presidente o algo así? ¿La hija de la Reina… no, la Reina se murió. Estoy muy poco actualizado», admitió.

Tampoco el K-pop, el famoso género de música popular surcoreana, resultó ser el punto fuerte de Éric. Pero allí estaba Elisa para enseñarle a bailar en el reservado del restaurante.

Pese a las reticencias del principio, Elisa le transmitió buenas energías a su cita, quien al igual que ella aceptó seguir conociéndose. Eso sí, por lo pronto en España y no en Corea.