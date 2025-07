Pepa Bueno: «Es difícil llevar la contraria a quienes te eligen para informarse»

Hubo un momento en que Pepa Bueno era la primera voz que muchos españoles escuchaban al despertar cuando ponían la radio y también la televisión con 'Los desayunos de TVE'. «Madrugar te da una sensación muy poderosa. Cuando vas a trabajar, la ciudad dormida y ... tú estás cocinando el relato informativo con el que van a encarar el día. Me llenaba de responsabilidad. Pocas veces he tenido más conciencia de mi responsabilidad que en ese momento». Ahora vive una responsabilidad «parecida» porque a partir de septiembre será quien cierre la noche en los hogares que tengan La 1 puesto en su televisor: 'Telediario 2'. «Esa es justo la contraria. Es la responsabilidad de elaborar un relato informativo con el que los espectadores que te elijan para irse a la cama van a concluir con un resumen de en qué país y qué mundo habitan. Esa responsabilidad conviene no olvidarla, tanto en la selección como en la jerarquía informativa, como en el relato que tú misma construyes al hacer el guion de un 'Telediario'. Es muy estimulante, la verdad, pero conviene la distancia crítica siempre para saber que esa es tu responsabilidad».

Noticia Relacionada La TVE que sueña José Pablo López Clara Molla Pagán La noticia del fichaje de Pepa Bueno para el 'Telediario 2' llegó apenas un mes después de conocerse su cese en El País como directora tras cuatro años en el puesto. Su vuelta a la Corporación pública sucede quince años después de su salida en 2009. «Los periodistas estamos abrumados de todos los acontecimientos ocurridos, así que ahora mismo la tarea fundamental es la selección», reconoce la periodista, que asegura que es su primera misión ahora mismo al frente de este formato que también editará con un criterio. «Para mí la clave es contar realmente lo determinante y cómo va a afectar a la vida de quienes nos ven». La periodista también ha hecho referencia a los jóvenes y su «desinterés» por la información a través de los medios tradicionales. «Creo que hemos hablado de los jóvenes, pero que no han hablado los jóvenes. Hemos hablado de lo que preocupa a los jóvenes, pero no han hablado ellos. Hemos hablado desde una generación que éramos las que teníamos las responsabilidades editoriales», reconoce la presentadora. También ha hecho referencia al modo de hacer información en la televisión pública donde, reconoce, hay «un Mandato Marco muy claro». «Lo conozco muy bien porque he estado aquí 26 años, 22 en la televisión y cuatro en la radio. Esto es pura información, aquí no cabe la opinión. Y si hay opinión, tiene que estar radicalmente diferenciada», reconocía la presentadora. También respondió a todos aquellos que pueden pensar que detrás de su fichaje hay una intención que va más allá de la informativa. «En el caso de los periodistas, siempre remito a aquello que escriben y que locutan. La gente tiene derecho a hacerse la composición del lugar que quiera. Yo no puedo entrar. Es una enorme ventaja que tu trabajo sea público porque tú pides que juzguen tu trabajo. Habrá condicionantes y presiones ha habido y habrá, pero eso es consustancial a nuestro trabajo desde que se inventó la prensa. Pero nosotros no nos dedicamos a agradar, aunque gestionar esa tensión», indicaba la periodista, que reconocía tener ese «músculo muy entrenado», aunque reconocía que era complejo ahora mismo. «En este mundo polarizado es difícil llevar la contraria a aquellos que te eligen para informarse. Igual para los jóvenes es más fácil porque han crecido con esa presión en redes, pero para quienes trabajamos sin tenerla, todos sabemos cómo conseguir el aplauso fácil y cómo huir de una cosa terrible. Esa gestión de relación con la presión es más nueva y es muy personal», concluía Pepa Bueno

