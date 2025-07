Pepa Bueno avisa del «arsenal» que tiene preparado para revolucionar el Telediario 2 de TVE

Este pasado miércoles Televisión Española (TVE) anunciaba un fichaje 'bomba'. Y es que, la cadena pública se hacía con los servicios de Pepa Bueno, exdirectora de El País, para sustituir a Marta Carazo, que dejó su puesto para marcharse a la Casa Real como jefa de la Secretaría de la Reina Letizia. Así, la veterana periodista se pondrá al frente del Telediario 2. Una nueva andadura profesional de la que ha dado cuentas desde 'Mañaneros 360' (La 1), en donde ha revelado que trae un «arsenal» para revolucionar el Informativo, que ya presentó hace trece años.

Pepa Bueno ha regresado a TVE y sus compañeros la han recibido con los brazos abiertos, tal y como se ha podido comprobar en 'Mañaneros 360', en donde Javier Ruiz, su presentador, le daba la bienvenida. «Para los que hemos sido becarios tuyos, decirte 'bienvenida a casa' cuando esta es tu casa... da un poco de vergüencita. Bienvenida jefa, de vuelta», le saludaba el periodista a Bueno que le respondía ante las cámaras de La 1. «Tú y yo nos vamos persiguiendo por todas las redacciones de España por lo que veo. Bien hallados y encantada de estar aquí», le contestaba la nueva presentadora del Telediario 2 de TVE que seguidamente aclaraba, a la pregunta del presentador, cuándo iba a comenzar y qué iba a hacer en esta nueva etapa del Informativo.

«Bueno, acabo de llegar, apenas me ha dado tiempo a saludar a los compañeros y amigos que tengo aquí, periodistas con los que fui creciendo y aprendiendo en este oficio. Estoy deseando reencontrarme con todos ellos y conocer a los nuevos periodistas a los que no conozco», manifestaba Pepa Bueno que revelaba cuándo se pondría al mando del Telediario 2. «De momento, aterrizando y empezando a pensar en la nueva temporada y en el mes de septiembre», afirmaba la periodista ante las cámaras de 'Mañaneros 360'.

Noticia Relacionada Ver para creer: ordenan el cierre de un tanatorio porque huele a muerto Mari Carmen Parra El programa de Telecinco se hizo eco de la información que les llegaba del barrio de Las Arenas de Vizcaya

«Yo sé que traes arsenal. ¿Qué traes?», se interesaba Javier Ruiz. «De momento, traigo mucha emoción, ilusión por estar aquí de nuevo en esta redacción donde crecí profesionalmente y donde me hice la periodista que soy. Y luego, tomar el testigo de Marta Carazo, de su excelente trabajo en la segunda edición del Telediario, para un informativo que recoge el día, que permite una mirada profunda en los grandes temas, detenerse en los detalles y, cómo no, estar muy atento a la actualidad», señalaba Pepa Bueno que terminaba su intervención alabando el buen hacer de los trabajadores de TVE. «Hacerlo con claridad y, en mi caso, con la seguridad que me da esta redacción a la que conozco tan bien y en la que sé que la exigencia, el rigor y la vocación de innovación viene de serie. Con lo cual, asomarnos a la realidad con una aproximación honesta para tratar de ser útiles a los ciudadanos, que es nuestro sentido», zanjaba la nueva presentadora del Telediario.