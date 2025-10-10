Patricia Pardo relata el infierno que vivió por el acoso a los periodistas: «Me bajé y les dije…»

Patricia Pardo es una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla. Lleva 15 años en el equipo de Ana Rosa Quintana, con quien empezó como reportera en el año 2010. Su profesionalidad ante las cámaras la llevaron a estrenarse como co ... presentadora de 'El programa de Ana Rosa' en el verano de 2015, junto a Joaquín Prat y Sandra Barneda. Desde entonces su trayectoria ha sido sumando éxitos a su currículum y uno de los más recientes es el tomar el mando del matinal de Telecinco, 'Vamos a ver', cogiendo el punto de Prat, que ha pasado a las tardes con 'El tiempo justo'.

La periodista comenzó también a acaparar los focos de los medios especializados en corazón en 2022, tras hacerse pública su relación con Christian Gálvez, y sobre cómo vivió las críticas de aquella etapa personal ha hablado en alguna ocasión. Ha llegado a referir en alguna entrevista que «el primer año fue terrorífico» y que le pusieron «la etiqueta de 'la mala de España'».

Ahora ha vuelto a abrirse en un programa de la misma naturaleza, un podcast de Álex Fidalgo, 'Lo que tú digas', donde reflexiona sobre ese aspecto de su vida, el aparecer en portadas de revistas rosa y en espacios dedicados a estos contenidos. Patricia Pardo ha afirmado que jamás pensó verse en ese tipo de prensa: «Yo pensaba que era muy fácil no ser un personaje del corazón. Decía 'si tú no quieres, no eres'. Siempre pensé eso. Y es mentira. Es absolutamente falso».

En la entrevista con Fidalgo hace referencia de hecho a ese «primer año dramático» y rememora cómo llegó a parar el coche porque la seguían. «Me dije 'voy a detenerme porque soy incapaz de conducir. Me seguían al colegio de mis hijas, a la puerta de mi casa… Ojalá nunca hubiese salido en una revista del corazón», ha comentado con el 'podcaster'. Ha tenido palabras especiales para los compañeros de la prensa, apuntando que «hay gente muy respetuosa y profesional», pero ha señalado a la prensa digital por los «clickbaits, porque lo tergiversan todo». Ha llegado a decir al entrevistador que «seguro que de esta conversación van a coger millones de movidas que digamos. Lo tergiversan seguro, sacan unas cuantas cosas y eso no me gusta nada. Es muy injusto», ha sentenciado.

Buen momento

Tras esos comienzos complicados, Patricia Pardo afirma vivir un buen momento en lo personal y en lo profesional. Su relación con Christian Gálvez se considera de las más estables del panorama artístico y del mundo del espectáculo. Tienen un hijo en común, Luca, que nació en 2023, que se suma a la familia que ya formaban con Aurora y Sofía, nacidas de la relación anterior de Pardo con su ex pareja.