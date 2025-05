'Los pájaros' de Hitchcook se hacen realidad en Linares: Los vecinos aterrorizados por ataques de aves «con muy mala leche»

A veces la realidad supera la ficción y si no que se lo digan a los vecinos de Linares que están viendo cómo una bandada de pájaros se ha hecho con el municipio y ataca sin ningún tipo de escrúpulos a los viandantes. Picotazos y vuelos rasantes amenazantes que tienen a la población viviendo con un 'miedo' continuo. Pues bien, sobre esta difícil situación se han hecho eco desde 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) para darla a conocer no solo a su audiencia, sino con la intención de que alguien pueda poner fin al 'calvario' de los vecinos.

«Bueno, ¿te acuerdas de Tippi Hedren?, ¿te acuerdas de 'Los pájaros'?», comenzaba preguntándole Manu Marlasca, colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', a Ana Rosa Quintana. «Sí, claro», le respondía la presentadora. «Te dan miedo o no?, le volvía a cuestionar el colaborador a la comunicadora. «En la vida real no. Me dan más miedo los pájaros con dos patas», apuntaba bromeando la peridoista del matinal de Telecinco antes de que Marlasca entrara de lleno en el asunto.

«Linares está viviendo la pesadilla de Tippi Hedren en 'Los Pájaros' de Hitchcock, y es que se han convertido en protagonistas de los ataques desaforados de rabilargos, una de las especies más peculiares y bonitas de nuestra fauna», manifestaba el periodista de 'El programa de Ana Rosa' que daba más datos sobre el pájaro que estaba provocando el terror en Linares.

«Este pájaro es pequeñín y suele andar por los olivares, pero tiene bastante mala leche como todos los pequeños», indicaba Manu Marlasca antes de pasar al reportaje de 'El programa de Ana Rosa', en el que se veían diferentes secuencias de vecinos de Linares siendo atacados por pájaros ofreciendo las situaciones «más surrealistas» con paseos con raquetas en mano y en donde daban la razón de los ataques de los rabilargos

«El Ayuntamiento ya ha averiguado el origen. Es una conducta defensiva durante los meses de cría de abril a julio», era el motivo que ofrecía el Consistorio, por lo que el matinal de Telecinco dejaba un mensaje a los sufridos vecinos de Linares: «Tendrán que defenderse o protegerse con lo que tengan en la mano».