Pablo Motos, impactado por la revelación de Mamen Mendizábal sobre el intento de asesinato de Josep María Mainat: «Fue mi jefe»

'El Hormiguero' emitió este lunes uno de los programas más diferentes de toda su historia, consecuencia directa del apagón masivo en toda España. Restablecida la normalidad en el país, la noche del martes 19 de abril el 'show' de las hormigas moradas recuperó su tono habitual con la visita de Mamen Mendizábal.

La periodista y presentadora acudió al espacio de Pablo Motos para promocionar el estreno de la tercera temporada de 'Anatomía de', un novedoso formato con la narrativa de un 'true crime' que reconstruye momentos de la historia de España.«Tiene mucho thriller, mucho misterio sin resolver, mucho escándalo y mucho humor», explicó la conductora.

En un futuro Mendizábal no descarta una entrega dedicada al apagón. «Es perfecto para mi programa porque hay tantas cosas en este momento que todavía no sabemos de lo que paso ayer. Hay tantas preguntas e historias detrás de las que tirar… Lo que pasa es que hace falta que pase un poco, las cosas tienen que reposar».

No en vano, al equipo de 'Anatomía de' le interesa buscar la historia tras la historia. «Normalmente conoces las noticias cuando pasan. Hay un titular, acapara todos los medios… Pero mañana hay un terremoto, y el apagón queda tapado. Eso pasa continuamente. Y muchas veces no contamos cómo acaban las cosas a pesar de que hay juicios, sentencias…», acotó Mendizábal.

Además, adelantó en 'El Hormiguero' que la tercera temporada del formato empieza fuerte, contando el intento de asesinato de Josep María Mainat por parte de su mujer. Una persona muy conocida para Pablo Motos. «Me impacta el caso porque fue mi jefe», confesó el presentador. Miembro del grupo musical humorístico La Trinca, de televisión español, Mainat fundó la popular productora Gestmusic. «El primer año de 'El Hormiguero' lo hicimos con ellos», explicaba sobre su relación con el productor catalán.

El 'mal consejo' de Mamen Mendizábal

«Lo que más me intriga es cómo una persona puede vivir con otra y pensar que lo quiere matar», añadía en relación al caso. La invitada apuntaba que «la gran novedad aquí es que no hay cadáver». «Es alucinante. Este hombre se mete en la cama y su mujer le dice que le va a poner una inyección para adelgazar. Con eso entra en el sueño más profundo. A lo largo de la noche, ella recorre 14 veces el camino de la habitación al frigorífico para preparar varias dosis letales. Y le lleva a un coma», expuso para poner en contexto a los espectadores que no conocieran el caso.

Uno de los aspectos más impactantes del capítulo del formato de La Sexta dedicado al asunto es que la propia víctima les cedió las imágenes de las cámaras de seguridad de su caso. «Cuando las vi, flipé. Jamás he tenido un material así en las manos», aseguraba la presentadora.

.@MamenMendi entrevista a Josep Maria Mainat sobre uno de los episodios más impactantes de su vida: el intento de asesinato por parte de su mujer #MamenEH pic.twitter.com/KszQUBvIy3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 29, 2025

«He descubierto algo haciendo este programa. Se que quieres mucho a tu mujer, pero si alguna vez piensas en otro plan para tu relación de pareja…», proseguía. Aclarando, para evitar malentendidos, que era humor, acto seguido la madrileña revelaba una triquiñuela que dejaba totalmente sin palabras a Motos. «La cuestión es que si llamas en el último momento, el intento de salvar la vida a la persona que acabas de intentar matar, te exonera. No debería contarlo, porque es mal consejo. Tú pegas un tiro a alguien, pero llamas a urgencias, estás condenado por un delito de lesiones, no de intento de asesinato. Esto es lo que tengo que aportar a la humanidad», zanjaba.

El presentador fue incapaz de comentar nada al respecto, totalmente anonadado, más que dar paso a publicidad.