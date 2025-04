La 'heroicidad' de Juan y Medio para llegar a 'El Hormiguero' en medio del apagón: « Me he venido andando»

Debido al apagón masivo en toda España, la noche de 'El Hormiguero' de este lunes 28 de abril fue de las más diferentes que se recuerdan en las 19 temporadas de la historia del formato. Mandaba la actualidad, y por ende, la diversión de la que Pablo Motos presume como marca de la casa debió quedar en un segundo plano. Con todo, el invitado cumplió con la visita programada. Aunque no sin pocas dificultades para llegar hasta Madrid.

«Juan y Medio ha hecho una heroicidad viniendo de Sevilla en estas condiciones y arreglándolo todo con su cadena porque él tiene su propio programa en Canal Sur, que es un exitazo», lo presentaba Motos después de dedicar los primeros de la noche a reflexionar sobre lo ocurrido.

El empresario, humorista, presentador y actor español se acercaba directamente a la grada del público para saludar a los presentes de uno en uno. Y es que poco más de una decena de personas habían podido congregarse esa noche en el plató de 'El Hormiguero'. «Estamos en familia», manifestaba uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Sentándose a su lado, el anfitrión admitía que «nunca había estado aquí».

Una vez ocuparon los sitios correspondientes en la mesa, Motos se interesaba por cómo había vivido el invitado las últimas horas. «He flipado un poco, porque es como volver a un tiempo que recuerdo de niño en Almería en el campo sin luz. Ha sido muy gracioso, porque el otro día quise tirar una velas que llevaban allí… Y ahora las estoy buscando. No tengo velas, no tengo pilas para la radio que me permitiría estar informado… Todo lo que tienes es internet. Es increíble la desinformación», se sinceraba.

La labor social de Juan y Medio en su programa

«Y atravesar Madrid sin semáforos funcionando… Eso tiene una guasa. Me he venido andando esta tarde para saber si había programa o no. Estabas tú durmiendo. Es como una regresión, como la típica casa rural que luego no te sale nada de lo que te han dicho», añadía dándole el toque de humor a la situación. «Lo que subraya que estamos viviendo en un mundo inventado que poco tiene que ver con nuestra manera de vivir», acotaba Motos.

Dejando de lado un momento el tema del apagón, el presentador de 'El Hormiguero' introducía la labor del andaluz, más de 16 años presentando en Canal Sur, 'La tarde aquí y ahora'. Se trata de un programa donde personas mayores buscan pareja. Recientemente le han concedido la Medalla de Oro de Andalucía a la Solidaridad y la Concordia por realizar «un programa necesario», en definición del de Requena.

«Hay mucha gente que no entiende que se haya estado haciendo todo lo que se esperaba de ellos en la vida y llegado un punto en el que se encuentre solo no hay nada que palie esa situación. No comprenden por qué se vuelven invisibles, ni por qué nadie les presta atención. O casi casi estorban. Entonces, tienden a aislarse justo en el momento de su vida en el que tienen una merma de facultades», desarrolló Jun y Medio.

Gracias al formato, esas personas ven que es posible a esas edades querer a alguien. «Puedes enamorarte o no, pero el programa está garantizada la compañía. Todo el mundo dice 'salir a desayunar'… Y sobre todo, las noches. Las noches para la persona que está y se siente sola generan mucho dolor. Eso es peor que la enfermedad o multiplica las patologías que muchas veces tienen», lamentó el presentador, que presumió de que «casi todo el mundo cuenta penas, pero nos hartamos de reír».

A su modo de ver, «desde el prisma del humor se puede hacer todo mucho más humano». «Simplemente que eso exista a la gente le hace tener esperanza. Y los que han encontrado compañía no dan crédito a esa nueva etapa de su vida. Son situaciones de una belleza que generan una ternura difícil de describir».