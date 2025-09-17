Pablo Motos no da crédito al relato de Camilo sobre el parto de su hija: «Estoy flipando con lo que me estás contando»

Tras el impasse protagonizado por Imanol Arias y María Barranco, 'El Hormiguero' vuelve a recibir a un artista en su semana más musical. Este miércoles 17 de septiembre Camilo volvió al programa de Antena 3 para charlar con Pablo Motos sobre el concierto que ofrecerá en Madrid el día 19 en Alcalá de Henares, el broche de oro a la gira que lo ha llevado en verano a recorrer diversos puntos de la geografía española.

Además, horas antes el cantante colombiano recibió una muy buena noticia: su nominación en la 26ª edición de los Latin Grammy a Mejor Canción Pop por su tema 'Querida Yo’, en el que colabora con Yami Safdie.

Camilo, 'comadrona' forzosa en el parto de su hija

Motos también se acordó que en la última visita de Camilo al programa, su mujer, Evaluna, estaba embaraza de su segunda hija, Amaranto. «Y ahora ya come queso», apuntó. «Aprendió a caminar hace tres semanas y al ver mi foto en el camerino me señaló y dijo ‘papá’. Es muy loco, porque aquella vez no la conocíamos, no sabíamos si iba a ser niña o niño», reflexionó el invitado.

👶🏻 @CamiloMusica habla de uno de los momentos más especiales de su vida: el nacimiento de su pequeña Amaranto #CamiloEH pic.twitter.com/wDPnf3PJpx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 17, 2025

Al hilo de la conversación, el presentador quiso conocer de primera mano la experiencia del artista como comadrona en el parto de la pequeña. Aunque no por elección propia. «Elegimos tener al bebé en casa, pero el parto de Índigo fue tan largo… Y esta vez no me dio tiempo de nada. La partera casi no llega y no alcanzó ni a ponerse a los guantes, fui yo el que recibió a Amaranto. «Fue una de las experiencias más locas de mi vida», confesó, dejando alucinado al de Requena. «Estoy flipando con lo que me estás contando».

Como avisó el presentador, al cabo de la noche 'El Hormiguero' sorprendió al público con música en directo del invitado y con dos agregados a la entrevista: su mujer, Evaluna y su suegro, el célebre cantante Ricardo Montaner.