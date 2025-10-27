Suscríbete a
Miki Nadal y sus difíciles comienzos en televisión: «Cuando llegué a Madrid lo pasé muy mal, no tenía casi para comer»

El humorista ha compartido con Sonsoles Ónega cómo empezó en el mundo del espectáculo: «Me vi con 100 pesetas en el bolsillo, eligiendo entre comprar tabaco o tomar café con leche. Elegí..»

Maria Sánchez Palomo

«Elegí comprar la cajetilla de tabaco porque me quitaba el hambre». Así ha compartido Miki Nadal con Sonsoles Ónega y la audiencia de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) cómo fueron sus primeros años en Madrid, ciudad a la que llegó para labrarse una ... carrera en el mundo del espectáculo. Según ha recordado, un día se vio «con apenas 100 pesetas en los bolsillos, teniendo que elegir entre comprar tabaco o tomarme un café con leche. Elegí la cajetilla para quitarme el hambre».

