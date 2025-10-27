Miki Nadal y sus difíciles comienzos en televisión: «Cuando llegué a Madrid lo pasé muy mal, no tenía casi para comer»

«Elegí comprar la cajetilla de tabaco porque me quitaba el hambre». Así ha compartido Miki Nadal con Sonsoles Ónega y la audiencia de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) cómo fueron sus primeros años en Madrid, ciudad a la que llegó para labrarse una ... carrera en el mundo del espectáculo. Según ha recordado, un día se vio «con apenas 100 pesetas en los bolsillos, teniendo que elegir entre comprar tabaco o tomarme un café con leche. Elegí la cajetilla para quitarme el hambre».

A día de hoy es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y lleva más de 5.000 directos realizados. Es un habitual en programas como 'Zapeando' (La Sexta) y vive una de sus mejores etapas tanto en lo profesional como en lo personal. Hasta llegar aquí, infinidad de trabajos por los que ha pasado y ha agradecido en especial a «Rafa de Miguel, el que me salvó», por las oportunidades que le ha brindado en estos años de carrera.

La primera aparición de Miki Nadal fue en 'La sonrisa del pelícano', con Pepe Navarro. Tras este, 'El informal', con Florentino Fernández y Javier Capitán, que sería su impulso definitivo. Después llegarían otros muchos programas e incluso series como 'Mis adorables vecinos' y 'Casi perfectos'. Ha formado parte de programas como 'Homo Zapping', ¡El club de la comedia', 'Se lo que hicisteis' y a día de hoy, como se cita anteriormente, es fijo en 'Zapeando'. Llegó incluso a ser el ganador de 'Masterchef Celebrity', en su sexta edición. Fue padre por primera vez con 47 años y ahora, a sus 57, tiene tres hijos, todas ellas chicas: Carmen, de 10 años, Galatea, de 3, y Ángela, de uno. Conoció a su actual pareja gracias a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz con los que mantiene una gran relación de amistad. «Cristina me dijo que ni me acercara a ella, que le gustaban jóvenes, pero yo lo tuve claro. Son dos hermanas muy guapas así que dije '¿cuál es la que está soltera?' Y fui a por ella», ha dicho a Sonsoles Ónega.

Toda la entrevista ha transcurrido entre bromas y risas. Hasta contando sus momentos más complicados, Miki Nadal no ha dejado de hacer bromas y recurrir a chistes para compartir su sentido del humor y demostrar por qué es uno de los humoristas de más éxito de la pequeña pantalla.

En lo que respecta a su vida personal, está casado con Helena Aldea, 19 años menor que él. Tienen dos hijas en común y Miki Nadal es padre de una tercera, su primogénita, fruto de su primer matrimonio con Carola Escámez.