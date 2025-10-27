Ana Rosa deja clara la reacción de Sara Carbonero tras conocer quién es la ladrona del robo de Iker Casillas

El viernes pasado saltaba a los medios que Iker Casillas había sido víctima de un robo por parte de dos conocidos suyos: su asistenta y su pareja, vigilante de seguridad. Así, este lunes, el tema se retomaba en los matinales de televisión para ofrecer la ... última hora de este suceso a los espectadores. Uno de estos espacios era 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) que destapaba todos los entresijos del robo, pero también ponía el foco en Sara Carbonero, expareja del deportista, para desvelar su reacción tras conocer que una de las presuntas ladronas había sido una persona de confianza suya.

'El programa de Ana Rosa' llegaba a 'El aperitivo' para poner sobre la mesa los temas de la crónica social y como no podía ser de otra manera el robo de Iker Casillas acaparaba todos los minutos. «La asistenta y él (el vigilante) son pareja sentimental de hace tiempo», comentaba una colaboradora de Ana Rosa Quintana que sacaba a la luz un dato revelador. «Lo que sí sé es que al entorno más cercano habían puesto a parir a Sara Carbonero. O sea, hablaban muy bien de Iker Casillas, sin embargo, hablaban muy mal de Carbonero», señalaba la tertuliana del matinal de Telecinco de los presuntos ladrones. «Y, fíjate, todavía queda dilucidar, seguro que la policía lo va a descubrir, es a lo largo de cuánto tiempo han robado esos relojes», terminaba su exposición la periodista que tras nombrar a Sara Carbonero, provocaba el interés de Jano Mecha, copresentador del espacio.

«Y, ¿podría haber sido Sara Carbonero víctima de otro robo y no haberse dado cuenta?», preguntaba el copresentador del matinal de Telecinco a su compañera que le aclaraba que «de momento» la periodista no había denunciado «nada similar».

Noticia Relacionada Ana Rosa explota contra el Gobierno por lo hecho con RTVE en la dana: «¡Quedará en los anales del escándalo!» Mari Carmen Parra La presentadora del matinal de Telecinco puso el grito en el cielo al recordar uno de los capítulos más polémicos del Ejecutivos en aquellos días

Entonces, Ana Rosa Quintana ante el protagonismo de Sara Carbonero en la tertulia alzó la voz y se pronunció alto y claro sobre la reacción de esta tras conocer la identidad de la presunta ladrona. «Sara, ella está horrorizada, pensad que era la persona que estaba cuidando de sus hijos», afirmaba rotunda la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' sobre la exmujer de Iker Casillas.