Ana Rosa deja clara la reacción de Sara Carbonero tras conocer quién es la ladrona del robo de Iker Casillas

El matinal de Telecinco estaba ofreciendo los detalles del hurto, cuando la presentadora se pronunció tajante sobre la periodista

Ana Rosa Quintana ha hablado alto y claro sobre la reacción de Sara Carbonero al conocer la identidad de la presunta ladrona de Iker Casillas.
Mari Carmen Parra

El viernes pasado saltaba a los medios que Iker Casillas había sido víctima de un robo por parte de dos conocidos suyos: su asistenta y su pareja, vigilante de seguridad. Así, este lunes, el tema se retomaba en los matinales de televisión para ofrecer la ... última hora de este suceso a los espectadores. Uno de estos espacios era 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) que destapaba todos los entresijos del robo, pero también ponía el foco en Sara Carbonero, expareja del deportista, para desvelar su reacción tras conocer que una de las presuntas ladronas había sido una persona de confianza suya.

