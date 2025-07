Melani, ganadora de 'Tu cara me suena', sorprende con sus inmediatos planes de futuro: «Es brutal»

Melani, ganadora de 'Tu cara me suena', ha revelado sus planes de futuro en 'Espejo Público'.

'Tu cara me suena' ya tiene nuevo ganador. Melani ha sido la vencedora de la última edición y este lunes ha estado en 'Espejo Público' (Antena 3) para contar cómo vivió la final y, sobre todo, reveló cuáles son sus planes de futuro y las propuestas que ha recibido tras su espectacular paso por el concurso de la cadena de Atresmedia.

«No me lo esperaba... Por eso me emocionó, fue un sorpresón», señalaba la invitada de 'Espejo Público' que reconocía que pensaba que iba a ganar Esperansa Grasia por todos los seguidores que tenía. «¿Cómo alguien tan joven puede interpretar esa canción», le cuestionaban desde el matinal, a lo que Melani era clara. «Era una canción que para mí significaba mucho porque la canté en el primer concurso de mi vida, en un karaoke», confesaba la ganadora de 'Tu cara me suena' que dejaba claro que donde más se sentía «cómoda» era con «el lírico», ya que era donde estaba «formada». «Es brutal», reaccionaba Isabel Rábago sobre su actuación en la final.

Entonces, Miquel Valls, presentador de 'Espejo Público', le lanzó la gran pregunta. «¿Qué quieres hacer?», le preguntó Miquel Valls a la invitada del matinal de Antena 3 que respondió rotunda. «He tenido la suerte de que he podido entrar en las dos carreras que quería. Bellas Artes y Canto lírico en el Conservatorio Superior, pero seguiré estudiando y no quiero dejar la música», revelaba Melani que, además, sacaba a la luz la nota que había sacado en la PAU. «Saqué un punto más de lo que necesitaba, saqué un 11, 57 estaba súper contenta», señalaba la ganadora del concurso de Antena 3, a la vez que anunciaba que el 14 de agosto salía su nueva película, en la que participaba en la banda sonora.

Pero, además, Melani confesó en 'Espejo Público' que había recibido propuestas de trabajo. «'Tu cara me suena' es un escaparate enorme, una oportunidad. Hay cositas que me hacen ilusión pero todo hay que pensarlo con paciencia y con cabeza», zanjaba la ganadora del concurso de Antena 3.