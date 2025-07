Alonso Caparrós canta las cuarenta a 'Espejo Público' por lo emitido de Miriam Sánchez: «Me parece de una crueldad brutal»

Desde hace varios días el nombre de Miriam Sánchez ha vuelto a sonar con fuerza, después de que Pipi Estrada hablara del estado en que se encuentra. Y es que, a pesar de que el público conocía que la que fuera colaboradora de televisión no estaba en su mejor momento, el periodista ha dado más detalles de la delicada situación de su expareja. Un 'tour' mediático que ha estado dando de qué hablar a las secciones del corazón de programas como 'Espejo Público' (Antena 3) que este viernes daba un paso más en el asunto de Miriam Sánchez y que provocaba el plante de Alonso Caparrós, colaborador, que se revolvía contra el espacio.

'Espejo Público' llegaba a su última franja para hablar de la crónica social y del entretenimiento. La final de 'Tu cara me suena' fue el primer punto de interés, pero tras ello, la situación de Miriam Sánchez copó la tertulia.

Una charla en la que Gema López, copresentadora del matinal de Antena 3, anunció que habían localizado a la excolaboradora de televisión y tenían la nueva imagen de esta. Así, 'Espejo Público' mostró la fotografía en donde incluso se podía leer el nombre del bloque de pisos en donde se encontraba.

Esto indignó a Alonso Caparrós que no dudó en cantarle las cuarenta a Gema López, después de sentirse reflejado en Miriam Sánchez. «Ahora mismo esta foto que estamos enseñando, le está causando un dolor y un sufrimiento que vosotros no os podéis imaginar, además de precipitarla en el estado en el que esté a un sitio en el que esté todavía peor», clamaba el colaborador de 'Espejo Público' a sus compañeros de matinal. «Entonces, a mi esto me crea un dilema, porque si queremos hablar de salud mental deberíamos hablar de Pipi y proteger y no hablar de Miriam», afirmaba rotundo el colaborador del programa de Antena 3.

«Es que me enfado, porque el sufrimiento, la vergüenza, la culpa... Un enfermo le cuesta mucho entender que está enfermo por mucho que lo diga la OMS, pero cuando uno tiene una adicción siempre duda... No paras de echarte la culpa, por lo que esto me parece de una crueldad brutal», sentenciaba Alonso Caparrós sobre lo emitido por 'Espejo Público' de Miriam Sánchez, mientras la cara de Gema López le cambiaba ante la lección de su compañero.